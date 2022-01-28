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Стала известна судьба украинского спутника, запускаемого в космос компанией Илона Маска: есть ли с ним связь

Украинским ученым удалось настроить связь с украинским спутником после нескольких неудач

сегодня, 09:05
Автор:

Людмила Слободенюк
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Разработчики украинского спутника СИЧ-2-1 прокомментировали информацию о том, что якобы после запуска была потеряна с ним связь с Земли. По их словам, после нескольких попыток установить устойчивую связь с космическим аппаратом, это удалось и сейчас все работает исправно. Об этом заявили в компании "Южное", где разрабатывали аппарат, передает портал "Комментарии".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что запуск украинского спутника произошел с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX 13 января этого года. После отделения космического корабля с ним установили связь и получили данные телеметрии, которые подтвердили работоспособность бортовой аппаратуры. Однако впоследствии ученые столкнулись с проблемами с энергетическим балансом аппарата. Поэтому долго не удавалось настроить устойчивую с ним связь.
"Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Січ-2-1" провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено", — сообщили в компании "Южное".
В настоящее время в компании заявляют, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение аппарата станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной. Специалисты обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в  спутник будет фотографировать Землю и территорию Украины в течение пяти лет на высоте 663-682 км. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, фиксировать вырубку лесов, а также позволит следить за пожарами. В начале прошлого года Кабмин утвердил программу , которая предусматривала финансирование в размере 30 миллиардов гривен, 15 из которых должны были брать в госбюджете — по 3 млрд. в течение 5 лет.  


Стала известна судьба украинского спутника, запускаемого в космос компанией Илона Маска: есть ли с ним связь

Космический аппарат СИЧ-2-1. Фото с Facebook


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Источник: https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652
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