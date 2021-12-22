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SpaceX перенесла запуск украинского спутника: что известно

Стало известно, что компания Илона Маска SpaceX все же будет запускать украинский спутник «Січ-2-30» в космос, однако переносит дату

22 декабря 2021, 11:11
Автор:

Людмила Слободенюк
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Дату запуска украинского спутника "Січ-2-30" в SpaceX сместили на три дня – с 10 на 13 января 2022 года. Об этом в Facebook сообщили в государственном конструкторском бюро "Южное", где проходила разработка аппарата.

SpaceX перенесла запуск украинского спутника: что известно

Космический апарат «СИЧ-2-30». Фото с Facebook

На днях было завершено окончательное подписание протокола завершения интеграции космического аппарата украинского производства с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX. Компания Илона Маска согласно документу станет провайдером пусковых услуг. Ранее сообщалось, что украинские власти заплатят SpaceX почти 2 миллиона долларов за этот запуск.

"Данный космический аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охвачении полосы в 45 км", — сообщили в бюро "Южное".

Украинский спутник будет фотографировать Землю и территорию Украины в течение пяти лет на высоте 663-682 км. Это позволит контролировать использование лесных массивов и водных ресурсов, фиксировать вырубку лесов, а также позволит следить за пожарами.

Напомним, ранее украинские чиновники заявляли о намерении наращивания космического присутствия. В начале года Кабмин утвердил программу, которая предусматривала финансирование в размере 30 миллиардов гривен, 15 из которых должны были брать в госбюджете – по 3 млрд в течение 5 лет.


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Источник: https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4650799028338163
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