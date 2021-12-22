Facebook тестирует виртуальный мир: первые участники столкнулись с сексуальными домогательствами

Очередную революцию в мире социальных сетей для своих пользователей готовит компания Meta (раньше Facebook). На днях здесь начали тестировать виртуальную платформу под названием Horizon Worlds. Она дает возможность пользователям Facebook погрузиться в виртуальный мир и общаться там одновременно с 20 людьми. Однако, одна из тестировщиц заявила о том, что стала жертвой сексуальных домогательств. Об этом пишет издание MIT Technology Review, передает АIN.UA.

Виртуальный мир. Фото из открытых источников

Более того, тестировщица, к которой открыто приставали в виртуальном мире, отметила, что другие участники поддержали ее обидчика. Из-за этого она получила психологическую травму.



"Из-за этого я чувствовала себя изолированной, стоя посреди людной площади", — отметила она.

И хотя все это происходило в плоскости интернета, по мнению психологов, виртуальный мир полностью поглощает сознание человека, а потому все, что там происходит, чувствуется максимально реальным для человеческой психики. Поэтому притязания в 3D пространстве наносят такую же психологическую травму, как если бы это произошло в реальности.



В компании уже отреагировали на ситуацию и заверили, что будут предусмотрены меры безопасности в таких случаях. Обещают, что пользователи смогут воспользоваться своеобразной Safe Zone, в которую можно зайти, спрятаться и там никто не в праве взаимодействовать с участником. Но это не снимает ответственности с пользователей, агрессивно действующих по отношению к другим, поскольку их никто за это не наказывает. Поэтому по мнению экспертов, в таких условиях метавселенная остается опасной.

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