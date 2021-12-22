Рынок разработки мобильных игр в Украине: убивать время уже не так весело, как раньше

Какая ситуация на рынке разработок онлайн-игр, фото из открытых источников

Сегодня мир пользовательских игр условно делится на две большие категории.

Первая – это "профессиональные игры", для которых нужны мощные компьютеры и немалые деньги. А вторая – так называемые "казуальные игры". Мобильные игры по типу "три в ряд", всевозможные головоломки и конечно же онлайн-казино – всё это входит в категорию "казуальных игр". Несмотря на свою внешнюю простоту, рынок казуальных игр – это большие деньги.

По оценкам экспертов аналитического издания Transparency Market Research, уже к 2024 году на долю казуальных игр будет приходиться приблизительно $97 млрд.

Для украинского IT-сектора разработка казуальных игр – это большая возможность. Специалисты могут показать себя на мировой арене, устроиться работать в транснациональную компанию и выйти на высокий уровень заработных плат.

Но, к сожалению, ситуация с гейминдустрией в Украине обстоит не очень гладко. Более того – события последнего времени сильно пошатнули установившуюся гармонию, и привели к массовым сокращениям и реструктуризациям. На внутренних медиа-ресурсах часто стали мелькать "анонимные заявления" от работников крупных мировых компаний, занимающихся разработкой казуальных игр. Это подтолкнуло к анализу информации для подтверждения её объективности.

Анализ показал, что сложности компаний в индустрии не скрываются: медиа регулярно публикуют информацию, которая прямо или косвенно говорит о проблемах внутри структур. Главный же вопрос состоит в том, насколько сами компании серьёзно относятся к украинскому рынку и украинским специалистам. Это действительно профессиональное деловое отношение, или просто попытка получить желаемое по низкой цене.

Начнём с крупнейшего рыночного игрока – компании Playtika, которая сегодня занимает 16-е место в мире с годовым оборотом $2,37 млрд.

Компания примечательна тем, что за последние 10 лет была продана дважды. Первый раз ещё на этапе стартапа за $160 млн, а второй раз уже в 2016 году – китайской компании за $4,4 млрд.

Несмотря на то, что Playtika была основана двумя израильскими бизнесменами, изначально она "поднималась" силами украинских разработчиков. То есть нынешняя транснациональная корпорация во многом обязана украинским "кодерам" – и дело здесь не в деньгах.



Сегодня же, после выпуска акций на первичной фондовой бирже (IPO) и привлечения большой суммы денег в связи с "изменившимися обстоятельствами" и "рисками, связанными со страной", руководство приняло решение реструктурировать украинский сегмент разработчиков.

В первом квартале 2022 года вроде как будет проведено частичное сокращение, оставшимся предложат "переезд" в румынский Бухарест в связи с релокацией украинских офисов.

Ещё один пример явно зарождающихся масштабных сложностей для игровой индустрии в Украине – компания Murka Games, которая находится на десятом месте в списке самых успешных компаний игрового сегмента.

Анализ Murka актуален по причине массовых анонимных жалоб со стороны сотрудников. В 2019 году компания была продана американской Blackstone Group почти за $100 млн. С этого момента начались кадровые изменения в управленческом строю компании. Американский менеджмент начал реализовывать собственные стремления и тем самым разладил работу украинских разработчиков.



Люди начали уходить, показатели падать, а классическая американская схема "купить небольшую компанию – сделать её больше за короткое время – затем продать втридорога" начала давать сбой. В частной беседе Анатолий Генис – глава по стратегическому развитию компании Murka Games и автор лекции "Как построить сильную и успешную команду" – выразил неодобрение касательно внутреннего переустройства:

“Менеджмент не справляется с происходящим в компании, людям приходится постоянно овертаймить. Мы работаем над улучшением нынешней ситуации, но новая стратегия развития вынуждает нас порой к жёстким действиям. Из главных опасений я могу назвать даже не отток ценных специалистов, а порчу репутации компании. Это прежде всего будет мешать поиску новых работников”.

Помимо прямого комментирования происходящего, о нестабильности работы компании говорит ещё и тот факт, что сооснователь Murka Games Антон Красный, руководивший её работой 10 лет, в этом году покинул свой пост из-за разногласий с новыми владельцами. На этот счёт в своём интервью Антон даёт весьма откровенные комментарии:

“Возникли определенные недопонимания с новым владельцем. У нас начали кардинально расходиться мнения касательно важных вопросов. Я не стодолларовая банкнота, чтобы всем нравиться, так что было принято решение о моём уходе. Плюс, менеджмент, назначенный теми же инвесторами, оставлял желать лучшего. Построение работы, атмосфера в коллективе и все те вещи и ценности, которые помогли привести Мурку к успеху, игнорировались”.

В сложившихся обстоятельствах сотрудники компании Murka или терпят нагрузки со стороны руководства, или разрывают контракты и отправляются в свободное плавание.

Яркий пример – компания Blackwood Games. В начале 2021 года её без каких-либо предварительных заявлений покидает глава и основатель Михаил Хаймзон. Вместе с ним компанию оставляет верхушка менеджерского состава и даже HR-департамент. После этого компания резко прекращает сотрудничество с Mail.ru Group, и за рекордное количество времени теряет треть всех сотрудников.

Это одно из самых быстрых падений в украинском геймдеве, которое никто из представителей компании даже не комментирует.

Что из этого следует. Несмотря на высокие зарплаты и приятные внутренние бонусы в виде корпоративов и сладких подарков, украинские разработчики по-прежнему остаются для компаний-нанимателей "исполнителями третьего сорта". Людям предлагают работать в выходные дни, ставят перед ними требования по развитию, а в конце концов предлагают переехать в страну, где аренда офисов будет обходиться компании дешевле и выгоднее.



То, что происходит сейчас в сфере игровой индустрии – это лакмусовая бумажка того, что в целом происходит с IT-рынком в Украине.

По большому счёту, украинское IT находится на распутье. Внешняя привлекательность украинских специалистов и их готовность с головой нырять в новые проекты – это привлекательно. В скором времени каждый айтишник должен спросить себя: чем кроме ценника он отличается от своего индийского конкурента? И если это не уровень компетенции, а значит и законное требование относиться к себе уважительно со стороны руководства, тогда ответа на этот вопрос нет. Как нет ответов на десятки других вопросов, которые пора начать задавать выходящим на украинские рынки компаниям с их желанием получить "хорошо и дёшево".

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