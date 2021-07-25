SpaceX запустит космический аппарат к загадочному спутнику Юпитера (ВИДЕО)



















Компания известного предпринимателя Илона Маска SpaceX запустит космический аппарат к орбите спутника планеты Юпитер. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства NASA.

SpaceX запустит зонд NASA к Европе. Фото: NASA

SpaceX получила контракт по запуску первой мисси NASA к загадочному спутнику планеты Юпитер — Европа.

По предположениям ученых это небесное тело может быть пригодным для жизни благодаря тёплому океану, который спрятан под слоем льда.

Сообщается, что миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года на ракете Falcon Heavy из стартового комплекса 39A Космического центра НАСА им. Кеннеди во Флориде. Общая сумма контракта на услуги по запуску составляет около 178 миллионов долларов.

Europa Clipper будет проводить подробный обзор Европы с использованием сложного набора научных инструментов, для того чтобы выяснить, есть ли на этом космическом объекте условия, подходящие для жизни. Ключевые задачи миссии — это создание фотографий поверхности Европы с высоким разрешением, определение ее состава, поиск признаков недавней или продолжающейся геологической активности, измерение толщины ледяной оболочки Луны, поиск подземных озер и определение глубины и солености океана.





Видео: VideoFromSpace.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере. Сообщается, что данная планета является единственной из четырех планет-гигантов с полярными сияниями, которая испускает рентген-лучи. Ученые объединили данные полученные с разных космических аппаратов, чтобы получить изображение данного явления. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

SEIS. Он был создан компанией Lockheed Martin Space в Денвере, США. Подробнее об этом читайте в нашей статье. Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые NASA Показали, как выглядят дрейфующие марсианские облака. Специалисты запечатлели их над сейсмометром под куполом, который известен, как

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