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Главная Новости IT космос Сняли "крышку объектива": NASA показало свой новый космический телескоп, который готовится к запуску (ФОТО)
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Сняли "крышку объектива": NASA показало свой новый космический телескоп, который готовится к запуску (ФОТО)

Специалисты уже сняли "крышку объектива" аппарата

сегодня, 14:16
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало о подготовке к запуску новой космической обсерватории. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Сняли "крышку объектива": NASA показало свой новый космический телескоп, который готовится к запуску (ФОТО)

NASA показало телескоп имени Джеймса Уэбба. Фото: The Verge

На фото можно увидеть, как специалист ведомства осторожно снимает "крышку объектива", или крышку задней оптической подсистемы на новом телескопе имени Джеймса Уэбба. 

Это важное средство защиты сохраняло инструменты обсерватории в чистоте, без загрязнений и посторонних лучей, пока она собиралась и готовилась к запуску. Теперь, когда запуск так близок, крышка была снята, чтобы позволить инженерам продолжить собирать остальную часть обсерватории.  

Уэбб содержит множество подвижных частей, спроектированных так, чтобы складываться в компактную форму, которая помещается внутри пятиметрового обтекателя ракеты для запуска.

Для справки: Орбитальная инфракрасная обсерватория имени Джеймса Уэбба будет запущена уже в этом году. Предположительно, что она должна заменить Hubble, которому уже исполнилось 30 лет. 

Сняли ”крышку объектива”: NASA показало свой новый космический телескоп, который готовится к запуску (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай совершил запуск космической ракеты. На её борту находилась группа спутников. Все они были успешно выведены на орбиту нашей планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что инженерам из NASA удалось вернуть в строй свой культовый телескоп Hubble. Ученые рассказали, что аппарат уже начинает вести наблюдение. Это происходит впервые спустя месяц после его поломки. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/
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