Снова на плаву: обанкротившаяся компания возобновит запуск космических спутников

OneWeb, обанкротившийся спутниковый оператор, спасенный британским правительством и индийской Bharti Group, возобновит запуски с Arianespace в декабре, что позволит ему начать коммерческие услуги в следующем году. Об этом сообщает издание Reuters.

Сообщается, что первый из 16 запусков в рамках измененного соглашения с Arianespace, увеличит орбитальный флот OneWeb до 110 спутников. Согласно плану, коммерческие услуги широкополосной связи и другие услуги связи будут запущены к концу 2021 года, первоначально в Великобритании, Аляске, Северной Европе, Гренландии, Исландии, арктических морях и Канаде.

Соглашение подлежит подтверждению плана реструктуризации компании, в соответствии с которым британское правительство и Bharti Group оказались победителями в ходе сделки о банкротстве в июле. Они пообещали инвестировать в OneWeb в общей сложности 1 миллиард долларов, стремясь создать конкурента SpaceX Илона Маска в гонке за использование спутников на низкой околоземной орбите для предоставления услуг связи.

Американский провайдер спутникового широкополосного доступа Hughes Network Systems присоединился к группе OneWeb в конце июля, когда согласился инвестировать 50 миллионов долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск рассказал о строительстве города в космосе.

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