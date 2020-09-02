Маск рассказал о строительстве города в космосе

Один из богатейших людей планеты, гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что построит город на Марсе. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Во время саммита изобретатель заявил, что строительство города на Красной планете займет немало времени. Воплотить эту идею в жизнь Маск планирует к 2050-му, и уже через два года его компания начнет перевозить все необходимые материалы.

"Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достичь того этапа, когда он будет самодостаточным. Если у нас это получится, то это будет действительно большим достижением", - говорит Маск.

Сначала на Марс доставят все материалы и снаряжение, после чего туда отправятся инженеры, которые и будут делать планету доступной для человека.

Напомним, нейробиологический стартап предпринимателя-миллиардера Илона Маска Neuralink представил свинью по имени Гертруда, у которой в мозгу в течение двух месяцев находился компьютерный чип, размером с монету. Это должно стать первым шагом на пути лечения болезней у людей с помощью аналогичного имплантата.



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