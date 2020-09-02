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Маск рассказал о строительстве города в космосе

Сначала на Марс отправят все материалы и снаряжение, после чего туда отправятся инженеры, которые и будут делать планету доступной для человека

сегодня, 11:20
Автор:

Елена Волкова

Один из богатейших людей планеты, гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что построит город на Марсе. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Маск рассказал о строительстве города в космосе

Во время саммита изобретатель заявил, что строительство города на Красной планете займет немало времени. Воплотить эту идею в жизнь Маск планирует к 2050-му, и уже через два года его компания начнет перевозить все необходимые материалы.

"Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достичь того этапа, когда он будет самодостаточным. Если у нас это получится, то это будет действительно большим достижением", - говорит Маск.

Сначала на Марс доставят все материалы и снаряжение, после чего туда отправятся инженеры, которые и будут делать планету доступной для человека.
Напомним, нейробиологический стартап предпринимателя-миллиардера Илона Маска Neuralink представил свинью по имени Гертруда, у которой в мозгу в течение двух месяцев находился компьютерный чип, размером с монету. Это должно стать первым шагом на пути лечения болезней у людей с помощью аналогичного имплантата.


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