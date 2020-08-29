Маск представил работу чипа Neuralink, который подключается к мозгу

Нейробиологический стартап предпринимателя-миллиардера Илона Маска Neuralink в пятницу представил свинью по имени Гертруда, у которой в мозгу в течение двух месяцев был компьютерный чип размером с монету, который должен стать первым шагом на пути лечения болезней у людей с помощью аналогичного имплантата. Об этом сообщает Reuters.



Соучредитель Tesla и генеральный директор SpaceX Маск в 2016 году основал компанию Neuralink, базирующаяся в районе залива Сан-Франциско. Neuralink работает над тем, чтобы внедрить в мозг беспроводные интерфейсы, чтобы помочь вылечить неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, деменция и травмы спинного мозга, и в конечном итоге объединить человечество с искусственным интеллектом.

Чип Link 0.9 Neuralink. Фото: скриншот с видео презентации

"Имплантируемое устройство действительно может решить эти проблемы", – сказал Маск в пятницу во время онлайн-презентации, упомянув такие заболевания, как потеря памяти, потеря слуха, депрессия и бессонница.

Маск не представил график проведения этих процедур, по-видимому, отступив от более ранних заявлений о том, что испытания на людях начнутся к концу этого года. Первые клинические испытания Neuralink с небольшим количеством пациентов-людей будут направлены на лечение паралича или параплегии, сказал главный хирург компании Мэтью Макдугалл.

Нейробиологи, не связанные с компанией, заявили, что презентация показала, что Neuralink добился больших успехов, но предупредили, что необходимы более длительные исследования.

Илон Маск рассказал, что у компании было три свиньи с двумя имплантатами каждая, а также показал свинью, которая ранее имела имплантат. Они были здоровы, счастливы и неотличимы от обычной свиньи, отметил преприниматель. Маск сказал, что компания предсказала движение конечностей свиньи во время бега на беговой дорожке с высокой точностью, используя данные имплантатов.

Маск описал чип Neuralink, который имеет примерно 23 миллиметра в диаметре, как "Фитбит в вашем черепе с крошечными проводами".

Илон Маск также отметил, что главной целью мероприятия была презентация чипа ради привлечения специалистов для дальнейшей работы над проектом. Neuralink получила 158 млн долл. финансирования, 100 млн долл. из которых вложил сам Маск, и сейчас над проектом работает около 100 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что состояние основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса несколько дней назад превысило еще недавно непостижимую сумму в 200 млрд долл. Предприниматель и изобретатель Илон Маск также рекордно нарастил свое состояние, которое превысило отметку в 100 млрд долл. Илон Маск теперь является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным капиталом. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг, третий по богатству человек в мире, присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в списке обладателей 12-значного состояния в начале этого месяца. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, их общее состояние находится на уровне 540 млрд долл.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!