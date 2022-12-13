Секретный российский спутник развалился спустя два месяца после запуска

Российские СМИ сообщали со ссылкой на Министерство обороны РФ, что страна 16 октября удачно запустила спутник "Космос-2560". Однако всего через два месяца этот спутник развалился в атмосфере Земли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter ученого из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатана Макдауэлла.



Спутник на орбите Земли. Фото: из открытых источников

Вопреки заявлениям российских чиновников и СМИ, вместо успешной миссии в российской космической отрасли произошел очередной провал. Спутник "Космос-2560", запущенный с космодрома в городе Плесецк, не смог выйти на орбиту и сгорел в атмосфере.

"Российские военные запустили "Космос-2560" в октябре. Он снова вошел в атмосферу вблизи Гуама 10 декабря. Как и предыдущий спутник серии, он не смог выйти на орбиту", – объясняет астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Россия не сообщила, какие задачи стоят перед спутником "Космос-2560", однако, по материалам EverydayAstronaut.com, становится понятно, что это спутник оптической разведки, поэтому цели запуска оставались в тайне.

Аппарат вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Ангра-1.2". Министерство обороны России показывало кадры запуска и уверяло, что спутник имеет стабильную связь и все системы работают в штатном режиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские инженеры хотят создать аналог спутников Starlink и требуют из бюджета России миллиард рублей на свою разработку.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия наносит удары ракетам украинского производства, попавшим в Российскую Федерацию после принятия "Будапештского меморандума".

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