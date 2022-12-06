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Сегодня мимо Земли пролетит три огромных астероида: что известно

По заверениям ученых, нам с вами не о чем переживать, так как пролетят они на безопасном расстоянии.

6 декабря 2022, 18:10
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Автор:

Анна Нестерова

Сегодня, 6 декабря, мимо Земли пролетит сразу три достаточно крупных астероида. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Сегодня мимо Земли пролетит три огромных астероида: что известно

Астероид/ Фото из открытых источников

Сообщается, что ближе всего к нашей планете пролетит небесное тело диаметром 21 метр. Его расстояние до поверхности Земли будет составлять примерно 1,68 миллионов километров.

Всего сегодня мимо нашей планеты пролетит три достаточно больших астероида: два из них имеют размеры пассажирских самолетов, а третий — автобуса.

Таким образом астероид диаметром 21 метр пролетит на расстоянии 1,68 миллионов километров от нас, 12-метровое небесное тело пролетит на расстоянии 2,1 миллиона километров, а самый крупный астероид диаметром 28 метров будет удалено от Земли более чем на 5 миллионов километров.

По заверениям ученых, жителям Земли ничего не угрожает, так как небесные тела находятся на достаточно большом расстоянии от поверхности нашей планеты. Кроме этого, объекты, которые имеют габариты менее 150 метров не несут потенциальную угрозу для Земли.

Для справки: Астероид — это относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в конце ноября на Землю упал яркий метеорит. Небесное тело пронеслось в ночном небе Канады и упало в районе Ниагарского водопада. Завораживающие кадры падения метеорита удалось зафиксировать камерам наружного видеонаблюдения.

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Сегодня мимо Земли пролетит три огромных астероида: что известно - фото 2

Сегодня мимо Земли пролетит три огромных астероида: что известно - фото 3



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