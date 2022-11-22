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На Землю упал метеорит (ВИДЕО)

Яркое небесное тело пронеслось в ночном небе Канады и упало в районе Ниагарского водопада.

сегодня, 12:32
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Автор:

Анна Нестерова








Завораживающие кадры падения метеорита удалось зафиксировать камерам наружного видеонаблюдения.

На Землю упал метеорит (ВИДЕО)

Падение метеорита

В ночь на 19 ноября в небе над Канадой был замечен яркий метеорит, который пролетел над Торонто и его окрестностями. Яркий шар сгорел в атмосфере и рухнул в районе Ниагарского водопада. При этом местные жители слышали взрыв.

По сообщению Европейского космического агентства, тело космического происхождения получило временное обозначение "C8FF042". Оно "приземлилось" над Ниагарским водопадом и никому не причинило вреда. Специалисты отметили, что данный метеорит стал всего лишь "огненным шаром", который не представляет опасности.

Такие заявления Европейское космическое агентство делает исходя из того, что падение  "C8FF042" - это шестой случай в истории, когда системы оповещения об астероидах по всему миру смогли "идентифицировать" космическое тело перед его столкновением с поверхностью Земли и разослать сообщение специалистам планетарной защиты.

Для справки: Метеорит - это тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела. Полагается, что в сутки на Землю падает 5—6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятные снимки. На фотографии запечатлены сотни новорожденных звезд и именно такие кадры считаются поистине уникальными. Великолепные столпы, которые могут быть похожи на огромные скалы — это ни что иное, как скопления пыли и холодного межзвёздного газа. В инфракрасном свете они кажутся полупрозрачными. Интересно, что современные ученые предполагают, что неподалеку от "Столпов Творения" произошёл взрыв сверхновой звезды.




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