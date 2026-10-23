С неба упал металлический гигант: фермер нашел в кукурузном поле загадочный объект из космоса

В США фермер обнаружил посреди кукурузного поля огромный металлический объект, который, предположительно, прилетел из космоса. Необычную находку сделали в округе Стивенс, штат Миннесота. Ее диаметр составляет около 3,35 метра, а происхождение пока официально не установлено.

Металлический объект из космоса. Фото: Офис шерифа округа Стивенс / Facebook

Что нашли посреди кукурузы

14 октября в офис шерифа округа Стивенс поступило сообщение о постороннем предмете на поле в городке Скотт. Прибывшие на место полицейские подтвердили, что там лежит большая металлическая конструкция. По предварительной оценке, она может быть космическим объектом.

К выяснению обстоятельств привлекли государственные и федеральные службы. Им предстоит установить происхождение обломка, определить его владельца и организовать вывоз с поля. Представители властей сообщили, что находка в настоящее время не представляет опасности для населения.

Могла ли это быть китайская ракета

Одна из возможных версий связывает объект с китайской ракетой Zhuque-2E, которая стартовала 15 сентября с космодрома Дунфэн в Китае. Во время полета она вывела на орбиту десять спутников, после чего ее верхняя ступень должна была сойти с орбиты.

Как сообщает издание Ars Technica, диаметр верхней ступени этой ракеты составляет около 3,35 метра — столько же, сколько у предмета, найденного в Миннесоте. Кроме того, после запуска в небе над Средним Западом США наблюдали яркие следы, похожие на обломки, входящие в атмосферу.

Эти обстоятельства усиливают предположение о китайском происхождении находки, однако официального подтверждения пока нет. Компания LandSpace, производитель ракет Zhuque, публично не комментировала возможное падение обломков в Миннесоте.

Большая часть космического мусора сгорает при прохождении через атмосферу, однако отдельные крупные и прочные фрагменты могут достигать поверхности Земли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил нечто странное в космосе