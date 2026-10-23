З неба впав металевий гігант: фермер знайшов у кукурудзяному полі загадковий об'єкт із космосу

У США фермер виявив посеред кукурудзяного поля величезний металевий об'єкт, який, імовірно, прилетів із космосу. Незвичайну знахідку зробили в окрузі Стівенс, штат Міннесота. Її діаметр становить близько 3,35 метра, а походження поки офіційно не встановили.

Металевий об'єкт із космосу. Фото: Офіс шерифа округу Стівенс / Facebook

Що знайшли посеред кукурудзи

14 жовтня до офісу шерифа округу Стівенс надійшло повідомлення про сторонній предмет на полі в містечку Скотт. Поліцейські, які прибули на місце, підтвердили, що там лежить велика металева конструкція. За попередньою оцінкою, вона може бути космічним об'єктом.

До з'ясування обставин залучили державні та федеральні служби. Вони мають встановити походження уламка, визначити його власника та організувати вивезення з поля. Представники влади повідомили, що знахідка наразі не становить небезпеки для населення.

Чи могла це бути китайська ракета

Одна з можливих версій пов'язує об'єкт із китайською ракетою Zhuque-2E, яка стартувала 15 вересня з космодрому Дунфен у Китаї. Під час польоту вона вивела на орбіту десять супутників, після чого її верхній ступінь мав зійти з орбіти.

Як повідомляє видання Ars Technica, діаметр верхнього ступеня цієї ракети становить приблизно 3,35 метра — стільки ж, скільки й знайдений у Міннесоті предмет. Крім того, після запуску в небі над Середнім Заходом США спостерігали яскраві сліди, схожі на уламки, що входили в атмосферу.

Ці обставини посилюють припущення про китайське походження знахідки, однак офіційного підтвердження поки немає. Компанія LandSpace, яка виробляє ракети Zhuque, публічно не коментувала можливе падіння уламків у Міннесоті.

Більшість космічного сміття згорає під час проходження крізь атмосферу, але окремі великі та міцні фрагменти можуть досягати поверхні Землі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що телескоп "Джеймс Вебб" виявив щось дивне в космосі