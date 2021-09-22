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Рядом с Землей на большой скорости пронесется астероид: что известно

Диаметр объекта оценивается в 130-300 метров

сегодня, 17:57
Автор:

Денис Подставной

Рядом с Землей на большой скорости пронесется астероид: что известно

Астероид. Фото: pixabay.com

К Земле приближается большой астероид. Об этом сообщает издание Space.com.

Сегодня, 22 сентября, мимо нашей планеты пролетит астероид под названием 2021 NY1. Его размеры превышают размеры Статуи Свободы примерно в три раза. Сообщается, что данный объект относится к классу потенциально опасных по классификации американского ведомства NASA.

2021 NY1 пролетит мимо Земли на расстоянии 1,5 миллиона километра. 

Для справки: такое расстояние превышает расстояние между нашей планетой и её естественным спутником Луной в четыре раза. 

Диаметр астероида оценивается в 130-300 метров. Небесное тело промчит мимо нас на скорости 33 тысячи километров в час. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали уникальную галактику. Особенностью объекта, который находится на расстоянии 400 миллионов световых лет от нас является его форма. Специалисты предполагают, что галактика может быть остатком более раннего процесса слияния, который деформировал ее до неузнаваемости. Снимок удалось получить благодаря космическому телескопу. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что вертолёт американского ведомства NASA прислал на нашу планету новую фотографию  с Марса. Изображения были получены во время очередного полёта робота над поверхностью красной планеты. В кадре находится холм покрытый камнями. Отмечается, что 3D изображение было создано из двух фотографий снятых цветной камерой на борту Ingenuity на расстоянии пяти метров друг от друга. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.space.com/fall-equinox-asteroid-flyby-2021
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