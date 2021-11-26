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Российский космический корабль ушел на дно Тихого океана

"Прогресс МС–17" был отстыкован от МКС

сегодня, 16:47
Автор:

Денис Подставной
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Российский космический корабль был затоплен в водах Тихого океана. Об этом сообщается на официальной странице компании "Роскомос" в социальной сети Twitter. 

Российский космический корабль ушел на дно Тихого океана

Россия затопила свой космический корабль. Фото: twitter.com/roscosmos

Как стало известно, российский космический транспортный грузовой корабль под названием "Прогресс МС–17" был отстыкован от Международной космической станции (МКС) вчера, 25 ноября. После этого его затопили в несудоходной части Тихого океана. 

Те части аппарата, которе не сгорели в атмосфере Земли, рухнули на "кладбище" космических кораблей (район в южной части Тихого океана глубиной 4 километра). Представители компании заверили, что таких фрагментов не так много.

Для справки: космический корабль "Прогресс МС–17" в июле 2021 года доставил на борт МКС различные грузы, такие как кислород пища и оборудование. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что космический аппарат под названием Lunar Reconnaissance Orbiter сделал снимок второй по размерам планеты в нашей Солнечной системе. Съемка гиганта была произведена с орбиты нашего естественного спутника. Для этого ученые установили оптимальное время экспозиции и использовали узкоугольные камеры аппарата. На фото можно заметить знаменитые кольца Сатурна. 

Также портал "Комментарии" информировало о том, что шестиколесный ровер-исследователь ведомства NASA продолжает исследовать красную планету. На днях ровер добыл очередной образец горной породы. Он запечатал его в титановой колбе и спрятал в своем корпусе, где уже хранятся еще четыре образца. В будущем все они будут доставлены на нашу планету. 




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Источник: https://twitter.com/roscosmos/status/1463891949296009220
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