Раз в 80 000 лет: в ночном небе можно увидеть уникальную комету без телескопа

В конце сентября на небе появится редкое астрономическое явление — комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которую можно увидеть без телескопа впервые за 80 000 лет. В ближайшие дни станут уникальной возможностью для наблюдателей неба из Северного полушария, которые могут увидеть эту комету на рассвете.

Комета. Фото из открытых источников

С 27 сентября по 2 октября комету можно будет заметить на востоке горизонта за полчаса до восхода Солнца. Она будет находиться всего на несколько градусов над горизонтом. Лучшее время для наблюдения – 29 и 30 сентября. В этот период комета достигнет своего перигелия – наименьшего расстояния до Солнца.

Хотя комету можно увидеть невооруженным глазом, астрономы рекомендуют использовать бинокль или небольшой телескоп для лучшего наблюдения. Комета может поразить своим пылевым хвостом, который образуется в результате испарения пыли и льда при приближении к Солнцу. Некоторые астрономы прогнозируют, что комета может стать одной из 20 самых ярких звезд на ночном небе.

30 сентября комета C/2023 A3 исчезнет для жителей средних северных широт, в том числе и украинцев. Однако для находящихся вблизи экватора смогут наблюдать за кометой Tsuchinshan-ATLAS до 2 октября. Следующая возможность наблюдать за кометой настанет после 12 октября, когда она будет в ближайшей точке к Земле. Тогда комета будет заметна на закате небосвода.

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