logo

BTC/USD

63167.14

ETH/USD

2574.39

LTC/USD

67.40

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Раз в 80 000 лет: в ночном небе можно увидеть уникальную комету без телескопа
commentss НОВОСТИ Все новости

Раз в 80 000 лет: в ночном небе можно увидеть уникальную комету без телескопа

Украинцы могут наблюдать уникальное космическое явление – комета C/2023 A3 приближается к Земле.

сегодня, 14:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В конце сентября на небе появится редкое астрономическое явление — комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которую можно увидеть без телескопа впервые за 80 000 лет. В ближайшие дни станут уникальной возможностью для наблюдателей неба из Северного полушария, которые могут увидеть эту комету на рассвете.

Раз в 80 000 лет: в ночном небе можно увидеть уникальную комету без телескопа

Комета. Фото из открытых источников

С 27 сентября по 2 октября комету можно будет заметить на востоке горизонта за полчаса до восхода Солнца. Она будет находиться всего на несколько градусов над горизонтом. Лучшее время для наблюдения – 29 и 30 сентября. В этот период комета достигнет своего перигелия – наименьшего расстояния до Солнца.

Хотя комету можно увидеть невооруженным глазом, астрономы рекомендуют использовать бинокль или небольшой телескоп для лучшего наблюдения. Комета может поразить своим пылевым хвостом, который образуется в результате испарения пыли и льда при приближении к Солнцу. Некоторые астрономы прогнозируют, что комета может стать одной из 20 самых ярких звезд на ночном небе.

30 сентября комета C/2023 A3 исчезнет для жителей средних северных широт, в том числе и украинцев. Однако для находящихся вблизи экватора смогут наблюдать за кометой Tsuchinshan-ATLAS до 2 октября. Следующая возможность наблюдать за кометой настанет после 12 октября, когда она будет в ближайшей точке к Земле. Тогда комета будет заметна на закате небосвода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Земля в 2024 году получит еще один месяц.

Также "Комментарии" писали, что впервые в истории космические туристы вышли в открытый космос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.livescience.com/space/comets/bright-comet-tsuchinshan-atlas-will-be-visible-without-a-telescope-for-the-1st-time-in-80-000-years-here-s-how-to-see-it
Теги:

Новости

Все новости