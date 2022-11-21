Пыль вырывается из эпицентра звезды: телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятные снимки (ВИДЕО)



















Самый крупный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел тучи разноцветной пыли, которые буквально вырываются из эпицентра протозвезда L1527.

James Webb Space Telescope

Интересно, что вылетающая пыль образует форму песочных часов и выглядит это очень эффектно. Специалисты отмечают, что данные облака можно увидеть исключительно в инфракрасном свете — именно поэтому "песочные часы" не были обнаружены раньше.

Зафиксировано, что пыль из эпицентра звезды имеет голубой и оранжевый цвет.

Протозвезда L1527, из которой выходят облака пыли, имеет возраст всего в 100 тысяч лет. Она находится на ранней стадии образования и еще не может генерировать собственную энергию.

Окружающий протозвезду черный диск по размерам примерно равен Солнечной системе. Именно он будет "питать" материал для протозвезды, пока она не "созреет" для начала самостоятельного ядерного синтеза.



Протозвезда расположена в молекулярном облаке Тельца примерно в 430 световых годах от Земли.



"Протозвезда L1527 показывает нам то, как выглядели наши Солнце и Солнечная система в состоянии зародыша", — отмечают ученые.

Для справки: орбитальная инфраструктурная обсерватория — космический телескоп "Джеймс Уэбб" — это самый крупный космический телескоп из когда-либо запущенных человечеством, который обладает самым большим зеркалом. Стоимость "Джеймса Уэбба" - $10 млрд. NASA запустила телескоп минувшей зимой. Он ищет и изучает планетарные системы, самые отдаленные звезды и признаки жизни на экзопланетах.

Ранее "Комментарии" писали о том, что телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел невероятные "Столпы творения".

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