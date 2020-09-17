Пункт назначения Венера: NASA готовится к новой миссии

NASA рассматривает возможность утверждения к апрелю следующего года двух миссий по изучению планет из четырех рассматриваемых предложений, включая одну на Венеру. По словам ученых, участвующих в проекте, данная миссия может помочь определить, есть ли на этой планете жизнь. Об этом сообщало издание Reuters.

Международная исследовательская группа описала доказательства существования потенциальных микробов в резко кислых венерианских облаках: следы фосфина, газа, который на Земле вырабатывается бактериями, населяющими бескислородную среду. Это явилось убедительным свидетельством существования жизни за пределами Земли.



В феврале космическое агентство США составило шорт-лист четырех предложенных миссий, которые сейчас рассматриваются группой NASA, две из которых будут включать роботизированные зонды к Венере. Один из них, названный DAVINCI +, отправит зонд в атмосферу Венеры.



Три других предложения включают: IVO, миссию к вулканически активному спутнику Юпитера Ио; Trident - маршрут полета по карте ледяной луны Нептуна - Тритона; и VERITAS, вторая из предложенных миссий на Венеру, которая будет сосредоточена на понимании геологической истории планеты. NASA заявило, что может выбрать одну или две миссии.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не сосредоточивался на Венере. Фактически, NASA в июле запустило марсоход следующего поколения для поиска следов потенциальной жизни на Марсе.



Как сообщало издание "Комментарии", частные компании будут собирать лунную почву для NASA.

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