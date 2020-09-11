Частные компании будут собирать лунную почву для NASA

В амбициозной попытке завладеть внеземными ресурсами NASA объявило, что будет покупать лунную почву и камни у частных компаний, которые собирают их на Луне. И им даже не нужно возвращать образцы на Землю. Администратор NASA Джим Бриденстайн изложил специальный план в своем блоге. Об этом сообщает портал Parabolicarc.

Суть заключается в том, что компании будут собирать небольшое количество лунной "грязи" или камней из любого места на поверхности Луны, предоставлять в NASA изображения коллекции и собранного материала вместе с данными, которые идентифицируют место сбора. Затем будет осуществлена передача права собственности на лунный реголит или камни. После передачи права собственности собранный материал становится исключительной собственностью NASA. Космическое агентство опубликовало обращение к коммерческим компаниям с просьбой предоставить предложения по сбору космических ресурсов.

Новые усилия тесно связаны с программой NASA Artemis, которая направлена ​​на высадку двух астронавтов на южном полюсе Луны в 2024 году и установление там постоянного присутствия. Администрация Трампа считает, что Договор по космосу 1967 года допускает частную собственность на космические ресурсы.

Однако вопрос отнюдь не решен. Канадский космический институт возглавляет усилия по заключению соглашения Организации Объединенных Наций, которое регулирует владение и использование внеземных ресурсов. Бриденстайн сказал, что инициатива по добыче лунного образца соответствует распоряжению администрации Трампа о поощрении международной поддержки восстановления и использования космических ресурсов.

Как сообщало издание "Комментарии", США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне.

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