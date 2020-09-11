kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.09.2020

BTC/USD

10292.71

ETH/USD

364.84

LTC/USD

48.44

НБУ 11.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Частные компании будут собирать лунную почву для NASA
commentss НОВОСТИ Все новости

Частные компании будут собирать лунную почву для NASA

В рамках программы Artemis, NASA готово платить частным компаниям за собранную лунную почву

сегодня, 14:58
Автор:

Павел Зинченко

В амбициозной попытке завладеть внеземными ресурсами NASA объявило, что будет покупать лунную почву и камни у частных компаний, которые собирают их на Луне. И им даже не нужно возвращать образцы на Землю. Администратор NASA Джим Бриденстайн изложил специальный план в своем блоге. Об этом сообщает портал Parabolicarc.

Частные компании будут собирать лунную почву для NASA

Суть заключается в том, что компании будут собирать небольшое количество лунной "грязи" или камней из любого места на поверхности Луны, предоставлять в NASA изображения коллекции и собранного материала вместе с данными, которые идентифицируют место сбора. Затем будет осуществлена передача права собственности на лунный реголит или камни. После передачи права собственности собранный материал становится исключительной собственностью NASA. Космическое агентство опубликовало обращение к коммерческим компаниям с просьбой предоставить предложения по сбору космических ресурсов.

Новые усилия тесно связаны с программой NASA Artemis, которая направлена ​​на высадку двух астронавтов на южном полюсе Луны в 2024 году и установление там постоянного присутствия. Администрация Трампа считает, что Договор по космосу 1967 года допускает частную собственность на космические ресурсы.

Однако вопрос отнюдь не решен. Канадский космический институт возглавляет усилия по заключению соглашения Организации Объединенных Наций, которое регулирует владение и использование внеземных ресурсов. Бриденстайн сказал, что инициатива по добыче лунного образца соответствует распоряжению администрации Трампа о поощрении международной поддержки восстановления и использования космических ресурсов.

Как сообщало издание "Комментарии", США разрабатывают юридический план добычи ресурсов на Луне.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!