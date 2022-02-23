Появилось фото космической туманности Кассиопея А, которую прислал новый телескоп

Совместный проект NASA и Итальянского космического агентства Imaging X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) исследует туманность Кассиопея А и уже даже прислал первые фотографии. Об этом сообщает научный журнал Science Alert. Расположенная в 11 000 световых лет от нас туманность – это остатки звезды, которая, как считается, взорвалась где-то в 1690-х годах. Сейчас ее исследуют для получения новых знаний о сверхновых. Кассиопея А излучает свет с разными длинами волн, в том числе радио, оптические и, конечно, рентгеновские лучи. Фактически первым научным изображением из другой рентгеновской обсерватории НАСА, Чандра, также была Кассиопея А. Однако полученное недавно изображение Кассиопеи А открывает новые знания о сверхновых и жизненных циклах звезд. Перед смертью звезда-предшественница была массивным объектом, который, когда у нее закончилось топливо, стал нестабильным и начал сбрасывать наружные слои, создавая облако околозвездного материала.

Телескоп - фото з відкритих джерел

Удары и магнитные поля, возникающие в результате взрыва сверхновой, могут создать синхротроны, ускоряющие электроны, генерируя высокоэнергетическое рентгеновское излучение. IXPE разработана специально для изучения поляризации рентгеновских лучей. Для такого объекта как Кассиопея А подробные данные поляризации расскажут нам больше о среде внутри остатка сверхновой. Он раскроет больше информации о том, как поглощается и отражается свет, а также о клубке магнитных полей, созданных сверхновой. Теперь с помощью компьютерных технологий исследователи обработают и проанализируют полученные данные, которые пополнят знания о циклах жизни звезд.

Напомним, астрономы из NASA показали фотографию удивительного космического объекта. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. Ученые пишут, что на опубликованной фотографии запечатлена очаровательная туманность под названием Розетка или NGC 2237, другое обозначение — туманность Розочка. Она находится в пяти тысячах световых лет от нашей планеты и в ней находиться множество молодых звезд (обозначены красным).









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