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Поможет понять происхождение Вселенной: завтра NASA отправит в космос самый дорогой и большой телескоп

Запуск телескопа James Webb должен состоятся днем 25 декабря

24 декабря 2021, 18:40
Автор:

Денис Подставной
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NASA готовится к запуску космического телескопа под названием James Webb. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

Поможет понять происхождение Вселенной: завтра NASA отправит в космос самый дорогой и большой телескоп

James Webb. Фото: NASA/Chris Gunn

В NASA объявили, что запуск нового телескопа космического телескопа James Webb состоится 25 декабря. Новый аппарат призван заменить известную обсерваторию под названием Hubble. 

Его создание заняло около двух десятков лет, а сборка закончилась в 2019 году. Телескоп прошел все испытания летом этого года и в октябре был доставлен на космодром Куру, что во Французской Гвиане. Там специалисты занялись подготовкой к запуску, а также стыковкой обсерватории с ракетой-носителем Европейского космического агентства ESA Ariane 5, которая доставит его в космос. 

Поможет понять происхождение Вселенной: завтра NASA отправит в космос самый дорогой и большой телескоп - фото 2

Фото: Laura Betz / NASA / AP / Scanpix / LETA

Как рассказывают ученые NASA, миссия  James Webb, которая проводится в международном сотрудничестве с Европейским и Канадским космическими агентствами будет исследовать каждую фазу космической истории — от Солнечной системы до самых далеких наблюдаемых галактик в ранней Вселенной, а также всего, что находится между ними.

Астрономы надеются, что Webb поможет ученым сделать новые и неожиданные открытия, а также поможет человечеству понять происхождение Вселенной и наше место в ней.

Изначально запуск телескопа в космос был намечен на 18 декабря, однако его дважды переносили. Первые наблюдения нового телескопа начнутся уже через пол года после запуска. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые сделали детальное фото рекордного извержения массивной черной дыры. Это небесное тело находится в соседней галактике на расстоянии нескольких миллионов световых лет от нас. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что шестиколесный робот исследователь ведомства NASA прислал новые завораживающие фотографии с поверхности Марса. Снимки красочных пейзажей были объеденины в видео. 


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-sets-coverage-invites-public-to-view-webb-telescope-launch
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