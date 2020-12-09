Полеты на Марс под угрозой: почему SpaceX не смогла запустить прототип корабля Starship

Девятого декабря компания SpaceX планировала испытать прототип межпланетного корабля Starship, который должен в будущем перевозить людей на Марс. Первый тестовый запуск должен был произойти из пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Компания SpaceX перенесла запуск прототипа корабля Starship. Фото: futurecdn

Однако Starship SN8 так и не удалось запустить. На официальной странице компании SpaceX написали, что за секунду до старта произошло отключение одного из двигателей Raptor. Причиной остановки двигателя стала автоматическая система безопасности. Почему она среагировала, неизвестно.

Испытания корабля перенесут минимум на один день. В случае успешного запуска Starship SN8 должна подняться на 15 километров и осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

Команда SpaceX сомневалась, что испытания корабля пройдут гладко. Генеральный директор компании Илон Маск отметил, что вероятность успешного запуска составляет 33.3%.

"Сегодня мы видим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!". — такой твит опубликовал старший инженер SpaceX Ларс Блэкмор

Ранее генеральный директор SpaceX сообщал, компания SpaceX высадит первых людей на Марс к 2026 году. Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship. Космический транспорт сможет содержать в себе до 100 человек одновременно.

Напомним, что ранее компания SpaceX и организация NASA запустили ракету Falcon 9 на Международную космическую станцию (МКС).

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