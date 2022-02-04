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Полет на Луну откладывается: почему NASA перенесло запуск мощнейшей ракеты в мире

NASA отложило до марта 2022 года генеральную репетицию запуска и сам запуск ракеты Space Launch System

сегодня, 12:34
Автор:

Карина Ожерельева
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NASA отложило последнюю "генеральную репетицию" своей огромной 332-футовой мегаракеты SLS до марта, чтобы дать инженерам больше времени для проверки всех систем. Об этом сообщает Daily Mail.

Полет на Луну откладывается: почему NASA перенесло запуск мощнейшей ракеты в мире

Луна - фото из открытых источников

Сюда входит длинный список испытаний и проверок как ракеты, так и ее систем, стартовой площадки и капсулы Орион, прикрепленной к верхней части. Это последняя из длинной очереди задержек проекта Space Launch System (SLS) стоимостью 23 миллиарда долларов, разрабатывавшегося более десяти лет.

Одним из основных последствий этой задержки есть то, что она отложила запуск Artemis 1, испытательного полета капсулы Орион вокруг Луны без экипажа. NASA говорит, что сейчас рассматривает возможности запуска Артемиды-1 в апреле или мае, то есть первый полет вокруг Луны может быть отложен на три месяца, поскольку изначально планировалось запустить его до конца этого месяца.

Этот космический корабль, созданный в основном компанией Lockheed Martin, будет оставаться в космосе "дольше любого корабля для астронавтов, и вернется домой быстрее, чем когда-либо", — заявили в NASA.

Теперь его запланировано запустить не ранее 20 марта 2022 из стартового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Если Artemis I будет успешным, то в 2024 году NASA отправит Artemis II в путешествие вокруг Луны, в этот раз с человеческим экипажем на борту.

Миссия "Артемида II" планирует отправить четырех астронавтов в первой капсуле "Орион" с экипажем в облет Луны максимум на 21 день.

Обе миссии являются тестовыми полетами, чтобы продемонстрировать технологию и способности Orion, SLS и миссии Artemis, прежде чем NASA вернет человека на Луну.

Как сообщали ранее "Комментарии", неуправляемая ракета SpaceX на курсе столкновения с Луной: сообщили приблизительную дату удара.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10469459/NASA-DELAYS-final-wet-dress-rehearsal-332ft-SLS-megarocket.html
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