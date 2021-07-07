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Главная Новости IT космос Почему NASA перенесла дату возвращения своего космического корабля Dragon на Землю
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Почему NASA перенесла дату возвращения своего космического корабля Dragon на Землю

Когда космический корабль вернется на Землю

сегодня, 11:07
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло возвращение своего грузового космического аппарата. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter. 

Почему NASA перенесла дату возвращения своего космического корабля Dragon на Землю

NASA перенесла возвращение космического корабля Dragon на Землю. Фото: NASA

Как стало известно, грузовой корабль американской компании SpaceX под названием Dragon вернется на Землю сегодня, 7 июля. Он должен будет доставить на нашу планету результаты исследований, что проводились на Международной космической станции. Например, результаты анализов, изучение которых сможет помочь в будущем в лечении воспаления десен и кариеса. 

Ранее NASA сообщало о том, что корабль тоже вернутся 6 июля. Официальная причина переноса полета — ухудшение погодных условий. 

Для справки: Dragon — это частный многоразовый беспилотный космический корабль, разработанный американской компанией SpaceX. Он предназначен для доставки полезных грузов на МКС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайские астронавты вышли в открытый космос из модуля своей новой космической станции. Отмечается, что в этот момент на специалистах были одеты скафандры новой модели. Стала известна причина выхода их из модуля, а также то, почему один из тайконавтов остался внутри космического аппарата. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американское ведомство NASA рассказало об очередном полете на красной планете своего робота-вертолета. По словам специалистов это был самый долгий и сложный полет. Во время своего нового задания аппарат смог сделать и прислать новые фото с Марса на Землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://twitter.com/NASA/status/1412169921644089347
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