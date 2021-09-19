Первые космические туристы Илона Маска вернулись на Землю: подробности полета (ВИДЕО)



















Первые туристы-космонавты с миссии Inspiration4, которую запустила космическая корпорация Илона Маска, после нескольких дней пребывания в космосе приземлился на родной планете.

Туристы успешно вернулись на Землю (фото из открытых источников)

Современный космический аппарат Crew Dragon Resilience приземлился в водах Атлантики близ Флориды. Прямой эфир приземления миссии транслировал канал SpaceX в YouTube.



Современный космический аппарат после того, как он приземлился, уже транспортировали на судно, а самих представителей первой гражданской миссии США должны осмотреть врачи и снова доставить в космический центр Кеннеди.

После приводнения космический корабль достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в космический центр Кеннеди. \

По информации пресс-службы Inspiration4, гражданские представители первого орбитального полета смогли выполнить несколько запланированных новшеств: обычные американцы полетели в космос и побывали на орбите. Сверхсовременным космическим судном руководила первая чернокожая американка. Здесь присутствовали самый молодой гражданин США и его соотечественник, который передвигается с помощью протеза. По протяженности это был самый длительный полет землян в космос, а SpaceX управлял несколькими космическими аппаратами Dragon в космосе. Космическое судно Dragon свободно осуществляло свой маршрут в пределах орбитального полета. Также гражданские туристы Dragon удачно приземлились в Атлантике. Наконец состоялся удачный полет на ракетоносителе Falcon 9, она стартовала, как утверждают, трижды.

Важно, что участникам первого гражданского орбитального полета удалось получить 154 миллиона долларов для детского исследовательского медицинского центра Святого Иуды.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что SpaceX построила уже сто двигателей для будущих космических кораблей

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