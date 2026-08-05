От рек до ледяной пустыни: как ученые уточнили историю воды на Марсе благодаря архивным данным марсоходов

Годами марсоходы NASA работали на значительном расстоянии друг от друга. Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance исследовали отдельные кратеры, сухие каньоны и собирали образцы почвы. Каждый ровер видел только свой локальный участок, из-за чего картина водного прошлого Марса складывалась постепенно. Чтобы свести все факты в кучу, исследователи провели повторный анализ архивных результатов, попытавшись воспроизвести климатические изменения Марса в динамике.

Долины Маринера на Марсе. Фото: Wikimedia Commons / NASA / USGS (Public Domain)

История воды на Марсе. Иллюстрация: Michael Carroll / NASA Ames / Public Domain

Обновленная интерпретация собранных сведений подтверждает: в далеком прошлом Марс был гораздо теплее и влажнее. В течение длительных периодов здесь протекали реки, собирались озера и образовывались дельты рек. Гипотеза о существовании большого северного океана до сих пор вызывает споры в научных кругах, однако залежи глины и округлая галька служат убедительными свидетельствами длительного наличия жидкой воды.

Со временем планета претерпела масштабные климатические изменения. После потери глобального магнитного поля солнечный ветер начал постепенно разрушать марсианскую атмосферу. Без плотной оболочки Марс терял тепло и влагу: открытые водоемы испарялись и вымерзали, уступая место подземным ледникам и сухой пустыне.

Повторный анализ имеющихся сведений значительно дополняет понимание марсианской эволюции. Этот анализ подскажет астробиологам, какие зоны следует изучать в поисках возможных древних биосигнатур, а также может помочь уточнить районы поиска подземного льда для будущих экспедиций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что NASA доверило безопасность Crew-13 пикапу с 11 отзывами вместо броневика.



