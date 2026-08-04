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Евакуація на Cybertruck: NASA довірило безпеку Crew-13 пікапу з 11 відкликаннями замість броньовика

Для екстреного порятунку астронавтів на стартовому майданчику використають електрокари Ілона Маска. Чому швидкість виявилася важливішою за броню

4 серпня 2026, 20:35
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Сергій Кречмаровський

Підготовка до майбутньої космічної місії SpaceX Crew-13 принесла несподіване рішення від Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. У разі виникнення аварійної ситуації на стартовому майданчику для екстреної евакуації екіпажу замість важких військових бронеавтомобілів MRAP будуть використовувати електричні пікапи Tesla Cybertruck.

Евакуація на Cybertruck: NASA довірило безпеку Crew-13 пікапу з 11 відкликаннями замість броньовика

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon. Ілюстрація: NASA / SpaceX / Wikimedia Commons

Це рішення викликало бурхливе обговорення серед експертів. Головна причина сумнівів — комерційний електромобіль Ілона Маска вже встиг отримати 11 офіційних відкликних кампаній від Національного управління безпеки руху на трасах США (NHTSA).

Головні деталі та причини такого вибору NASA:

  • Швидкість проти важкої броні: військові броньовики MRAP важать десятки тонн і мають двері масою понад 270 кг. У разі загрози вибуху ракети Cybertruck здатен миттєво набрати максимальне прискорення та вивести екіпаж із небезпечної зони значно швидше за повільний броньовик.

  • Суперечлива надійність: попри кузов із надтвердої нержавійної сталі, електрокари Cybertruck регулярно стикаються з технічними дефектами. Серед 11 офіційних відкликів відзначалися залипання педалі газу, відмови інвертора приводу, проблеми зі ступицями коліс та збої в роботі двірників.

  • Зручність для астронавтів: випробування довели, що астронавтам у важких та громіздких скафандрах набагато легше та швидше заходити в салон Cybertruck, ніж пробиратися у вузькі люки військової техніки.

  • Оптимізація ресурсів: використання транспорту SpaceX дає змогу звільнити бронемашини для потреб місячної програми Artemis, уникаючи конфліктів у графіках запусків.

Старт місії Crew-13 до Міжнародної космічної станції заплановано на вересень 2026 року. 

Гірка іронія полягає в тому, що NASA зробило ставку на максимальну швидкість евакуації, свідомо змирившись із можливими технічними примхами цивільного електрокара.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про DeLorean: авто, яке не купували, але полюбили завдяки “Назад у майбутнє”.




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