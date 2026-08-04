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Эвакуация на Cybertruck: NASA доверило безопасность Crew-13 пикапа с 11 отзывами вместо броневика

Для экстренного спасения астронавтов на стартовой площадке используют электрокары Илона Маска. Почему скорость оказалась важнее брони

4 августа 2026, 20:35
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Сергій Кречмаровський

Подготовка к предстоящей космической миссии SpaceX Crew-13 принесла неожиданное решение от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В случае возникновения аварийной ситуации на стартовой площадке для экстренной эвакуации экипажа вместо тяжелых бронеавтомобилей MRAP будут использовать электрические пикапы Tesla Cybertruck.

Эвакуация на Cybertruck: NASA доверило безопасность Crew-13 пикапа с 11 отзывами вместо броневика

Космический корабль SpaceX Crew Dragon. Иллюстрация: NASA / SpaceX / Wikimedia Commons

Это решение вызвало бурное обсуждение среди экспертов. Главная причина сомнений – коммерческий электромобиль Илона Маска уже успел получить 11 официальных отзывных кампаний от Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Главные детали и причины выбора NASA:

  • Скорость против тяжелой брони: военные броневики MRAP весят десятки тонн и имеют двери массой более 270 кг. В случае угрозы взрыва ракеты Cybertruck способен мгновенно набрать максимальное ускорение и вывести экипаж из опасной зоны значительно быстрее медленного броневика.

  • Противоречивая надежность: несмотря на кузов из сверхтвердой нержавеющей стали, электрокары Cybertruck регулярно сталкиваются с техническими дефектами. Среди 11 официальных отзывов отмечались залипание педали газа, отказ инвертора привода, проблемы со ступицей колес и сбои в работе дворников.

  • Удобство астронавтов: испытания доказали, что астронавтам в тяжелых и громоздких скафандрах гораздо легче и быстрее заходить в салон Cybertruck, чем пробираться в узкие люки военной техники.

  • Оптимизация ресурсов: использование транспорта SpaceX позволяет освободить бронемашины для нужд миссионной программы Artemis, избегая конфликтов в графиках запусков.

Старт миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на сентябрь 2026 года.

Горькая ирония заключается в том, что NASA сделало ставку на максимальную скорость эвакуации, сознательно смирившись с возможными техническими прихотями гражданского электрокара.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о DeLorean: авто, которое не покупали, но полюбили благодаря "Назад в будущее".




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