Эвакуация на Cybertruck: NASA доверило безопасность Crew-13 пикапа с 11 отзывами вместо броневика

Подготовка к предстоящей космической миссии SpaceX Crew-13 принесла неожиданное решение от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В случае возникновения аварийной ситуации на стартовой площадке для экстренной эвакуации экипажа вместо тяжелых бронеавтомобилей MRAP будут использовать электрические пикапы Tesla Cybertruck.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon. Иллюстрация: NASA / SpaceX / Wikimedia Commons

Это решение вызвало бурное обсуждение среди экспертов. Главная причина сомнений – коммерческий электромобиль Илона Маска уже успел получить 11 официальных отзывных кампаний от Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Главные детали и причины выбора NASA:

Скорость против тяжелой брони: военные броневики MRAP весят десятки тонн и имеют двери массой более 270 кг. В случае угрозы взрыва ракеты Cybertruck способен мгновенно набрать максимальное ускорение и вывести экипаж из опасной зоны значительно быстрее медленного броневика.

Противоречивая надежность: несмотря на кузов из сверхтвердой нержавеющей стали, электрокары Cybertruck регулярно сталкиваются с техническими дефектами. Среди 11 официальных отзывов отмечались залипание педали газа, отказ инвертора привода, проблемы со ступицей колес и сбои в работе дворников.

Удобство астронавтов: испытания доказали, что астронавтам в тяжелых и громоздких скафандрах гораздо легче и быстрее заходить в салон Cybertruck, чем пробираться в узкие люки военной техники.

Оптимизация ресурсов: использование транспорта SpaceX позволяет освободить бронемашины для нужд миссионной программы Artemis, избегая конфликтов в графиках запусков.

Старт миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на сентябрь 2026 года.

Горькая ирония заключается в том, что NASA сделало ставку на максимальную скорость эвакуации, сознательно смирившись с возможными техническими прихотями гражданского электрокара.

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