Опасная миссия китайцев: они решили изменить курс астероида вблизи Земли

Национальное космическое агентство Китая объявило о своих планах на ближайшие годы. Особое внимание привлекает миссия, которая состоится до 2030 года – китайцы хотят нанести удар по астероиду и изменить его курс. Китай заявил, что официальная цель миссии – защитить Землю от потенциальной угрозы из космоса.



Китай готовит удар по астероиду вблизи Земли. Фото из открытых источников

В статье Journal of Deep Space Exploration Национальное космическое агентство Китая представило планы запуска миссии, которая продемонстрирует способность Китая проводить чрезвычайно сложную операцию в космосе. Китай хочет с помощью современных технологий изменить траекторию полета сравнительно небольшого астероида 2015 XF261, который в июле 2024 года пролетел мимо Земли на расстоянии 50 млн км и сделает это снова в 2030 году.

Китайская миссия будет иметь двойную цель. Один корабль столкнется с астероидом, в то время как другой будет наблюдать за объектом и изучать его. Считается, что астероид 2015 XF261 был сформирован из материала, оставшегося после формирования планет примерно 4,6 миллиарда лет назад. Ученые ожидают, что они таким образом больше узнают о "неиспорченном" материале, который являлся составной частью для планет и спутников Солнечной системы, в том числе и Земли.

Выбор 2015 XF261 считается достаточно безопасным, поскольку диаметр астероида составляет всего 30 м. Однако, исследователи указывают, что изменение траектории космического тела может отправить его на Землю.

Китайская миссия будет второй после США по поводу планетарной защиты от астероидов. В 2022 году NASA запустили корабль DART, нанесший удар по 170-метровому астероиду Диморф, чтобы проверить, можно ли изменить траекторию полета космического объекта.

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