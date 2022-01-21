Новые вспышки на Солнце: Землю ожидают полярные сияния и геомагнитные бури

После серии извержений на Солнце Землю могут ожидать полярные сияния и геомагнитные бури в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает Science Alert.

Солнечная вспышка - NASA

Солнечное пятно под названием AR2929 выпустило две солнечные вспышки, сопровождавшиеся выбросами корональной массы. Взрывы в космосе могут нанести блестящие удары по атмосфере нашей планеты, что вызывает незначительные геомагнитные бури.

Первая вспышка состоялась 18 января в 17:44, а вторая — 20 января в 6:01 утра. Оба считаются вспышками среднего уровня – не самой мощной активностью, на которую способно наше Солнце, но достаточно сильной, чтобы ее влияние можно было ощутить здесь, на Земле.

Корональные выбросы массы (CME) часто происходят вместе с солнечными вспышками, и им нужно несколько дней, чтобы прибыть на Землю, если они направляются в нашем направлении.

В результате геомагнитные бури будут незначительными: возможно несколько колебаний электросети, незначительное ухудшение радиосвязи и незначительные перерывы в космических операциях.

Мы также можем увидеть полярные сияния, когда заряженные частицы CME сталкиваются и взаимодействуют с атмосферой и магнитным полем Земли, создавая великолепные световые шоу в высоких широтах.

Такие вспышки становятся все более распространенными, поскольку солнце нарастает до солнечного максимума, пика солнечной активности, который происходит в течение 11-летнего цикла.

Вероятно, что поступающие CME должны достичь орбитального расстояния Земли где-то в течение следующих нескольких дней, с хорошими шансами на полярные сияния на выходных.



Как сообщали ранее "Комментарии", NASA зафиксировало мощную вспышку на Солнце: как она выглядела.

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