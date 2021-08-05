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Главная Новости IT космос Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры
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Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры

Красную планету сфотографировали во время сбора образцов грунта

сегодня, 16:50
Автор:

Хмільовська Інна

Марсоход Perseverance, проводя исследовательскую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сделал уникальные новые фотографии Красной планеты во время сбора образцов грунта.

Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры

Марс, фото из открытых источников

Как передает "Укринформ", об этом сообщается на странице марсохода в Tвиттере. Известно, что в ближайшее время марсоход соберет свой первый образец грунта на Марсе. В июле стало известно, что марсоход Perseverance начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.

Ожидается, что эта важная веха поможет исследовать участок пола кратера длиной 1,5 квадратных мили (4 квадратных километра), который может содержать глубокие и древние слои открытого озера Езеро, отмечают в NASA.

Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры - фото 2
Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры - фото 3
Невероятный Марс: NASA показало новые впечатляющие кадры - фото 4
Инструменты Perseverance SuperCam и Mastcam-Z, расположенные на мачте марсохода, также будут участвовать. В то время как SuperCam направляет свой лазер на истираемую поверхность, спектроскопически измеряя образующийся шлейф и собирая другие данные, Mastcam-Z будет снимать изображения с высоким разрешением.

В заметке NASA сообщается, что лед постепенно тает, что отражает изменения времени года. На Марсе сезоны проходят примерно, как и на Земле, то есть там сейчас лето. Правда, лед не совсем "настоящий", а сублимированный: он состоит не из воды, а из двуокиси углерода — это так называемый сухой лед.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", марсоход NASA обнаружил на Марсе странную арку. Американский велосипед Curiosity смог зафиксировать с помощью своего оборудования необычное скальное образование. Объект обладает удивительной структуру и противостоит силе ветра и эрозии на Марсе. Шестиколесный марсоход сделал несколько снимков данного образования, а исследователь-любитель по имени Кевин Гилл объединил их в одно изображение.

Поле зрения для снимков арки составляет всего чуть более 16 сантиметров, поэтому арка является достаточно небольшим объектом. Планетарный геолог Мишель Минитти рассказала, что, скорее всего, это образование состоит из материала, который устойчив к эрозии.


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Источник: https://twitter.com/NASAPersevere/status/1422586031820337153
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Обусуждения

Василий

сегодня, 16:35

ЧЕМ БЫ ДИТЁ НЕ ТЕШИЛОСЬ,ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО.

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