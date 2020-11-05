Невероятное открытие: радиоволны впервые зафиксированы в нашей галактике

Согласно опубликованному в среду исследованию, которое проливает новый свет на одну из загадок Вселенной, астрофизики впервые обнаружили вспышку космических радиоволн в нашей галактике и определили ее источник.

ФОТО: Unfold Times

Происхождение мощных быстрых радиовсплесков (FRB) — интенсивных вспышек радиоизлучения, которые длятся всего несколько миллисекунд — озадачило ученых, поскольку они были впервые обнаружены чуть более десяти лет назад.



Обычно они внегалактические, то есть происходят за пределами нашей галактики, но 28 апреля этого года несколько телескопов обнаружили яркий FRB из одной и той же области в пределах нашего Млечного Пути.



Важно отметить, что они также смогли определить источник: галактический магнитар SGR 1935 + 2154. Магнитары, молодые нейтронные звезды, которые являются наиболее магнитными объектами во Вселенной, долгое время считались главными источниками этих радиовсплесков. Но это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы смогли напрямую проследить сигнал до магнитара.

Кристофер Боченек, чьё исследование Transient Astronomical Radio Emission 2 (STARE2) обнаружило всплеск, сказал, что примерно за миллисекунду магнитар излучает столько же энергии, сколько солнечные радиоволны излучают за 30 секунд.



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