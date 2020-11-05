kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14491.37

ETH/USD

399.24

LTC/USD

54.92

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Невероятное открытие: радиоволны впервые зафиксированы в нашей галактике
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятное открытие: радиоволны впервые зафиксированы в нашей галактике

Очередное открытие ученых проливает свет на одну из главных загадок Вселенной

сегодня, 11:49
Автор:

Павел Зинченко

Согласно опубликованному в среду исследованию, которое проливает новый свет на одну из загадок Вселенной, астрофизики впервые обнаружили вспышку космических радиоволн в нашей галактике и определили ее источник.

Невероятное открытие: радиоволны впервые зафиксированы в нашей галактике

ФОТО: Unfold Times

Происхождение мощных быстрых радиовсплесков (FRB) — интенсивных вспышек радиоизлучения, которые длятся всего несколько миллисекунд — озадачило ученых, поскольку они были впервые обнаружены чуть более десяти лет назад.

Обычно они внегалактические, то есть происходят за пределами нашей галактики, но 28 апреля этого года несколько телескопов обнаружили яркий FRB из одной и той же области в пределах нашего Млечного Пути.

Важно отметить, что они также смогли определить источник: галактический магнитар SGR 1935 + 2154. Магнитары, молодые нейтронные звезды, которые являются наиболее магнитными объектами во Вселенной, долгое время считались главными источниками этих радиовсплесков. Но это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы смогли напрямую проследить сигнал до магнитара.

Кристофер Боченек, чьё исследование Transient Astronomical Radio Emission 2 (STARE2) обнаружило всплеск, сказал, что примерно за миллисекунду магнитар излучает столько же энергии, сколько солнечные радиоволны излучают за 30 секунд.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/powerful-radio-signal-detected-in-our-galaxy-is-officially-a-fast-radio-burst
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ