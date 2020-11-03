Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2

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Павел Зинченко
Руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл решил заняться
благотворительностью и запустит в космос садового гнома из Half-Life 2: Episode
Two.
Гном Хомпски полетит в космос
Ньюэлл имеет поддержку компаний Weta Workshop и Rocket Lab. Первая
создаст гнома из титана, а вторая — запустит его в космос. По сообщениям Rocket
Lab, гном взлетит на станции Complex 1 вместе с 30 спутниками уже через две
недели.
Естественно запуск будут транслировать, и за каждого зрителя, который
посмотрит стрим или запись в течение 24 часов, Гейб пожертвует один доллар в
Детское отделение интенсивной терапии.
Но почему в космос запускают именно гнома? Все дел в том, что в игре
присутствует достижение "Little Rocket Man", которое можно получить,
запустив садового гнома Хомпски в космос. Для этого необходимо найти самого
гнома в начале прохождения, дотащить его до конца игры и закинуть в отсек
ракеты.
Как сообщало издание "Комментарии", Valve
назвала дату выхода игры Half-Life: Alyx.
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