Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2

Руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл решил заняться благотворительностью и запустит в космос садового гнома из Half-Life 2: Episode Two.

Гном Хомпски полетит в космос

Ньюэлл имеет поддержку компаний Weta Workshop и Rocket Lab. Первая создаст гнома из титана, а вторая — запустит его в космос. По сообщениям Rocket Lab, гном взлетит на станции Complex 1 вместе с 30 спутниками уже через две недели.

"Эта миссия служит данью уважения инновациям и творчеству геймеров во всем мире, а также направлена ​​на тестирование и квалификацию новой технологии 3D-печати, которая может быть использована для будущих компонентов космических кораблей", — пишет Rocket Lab.

Естественно запуск будут транслировать, и за каждого зрителя, который посмотрит стрим или запись в течение 24 часов, Гейб пожертвует один доллар в Детское отделение интенсивной терапии.

Но почему в космос запускают именно гнома? Все дел в том, что в игре присутствует достижение "Little Rocket Man", которое можно получить, запустив садового гнома Хомпски в космос. Для этого необходимо найти самого гнома в начале прохождения, дотащить его до конца игры и закинуть в отсек ракеты.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve назвала дату выхода игры Half-Life: Alyx.