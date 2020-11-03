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Главная Новости IT игры Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2
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Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2

Геймеры смогут наблюдать за запуском и присоединиться к благотворительной акции

сегодня, 19:03
Автор:

Павел Зинченко

Руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл решил заняться благотворительностью и запустит в космос садового гнома из Half-Life 2: Episode Two.

Valve запустит в космос садового гнома из игры Half-Life 2

Гном Хомпски полетит в космос

Ньюэлл имеет поддержку компаний Weta Workshop и Rocket Lab. Первая создаст гнома из титана, а вторая — запустит его в космос. По сообщениям Rocket Lab, гном взлетит на станции Complex 1 вместе с 30 спутниками уже через две недели.

"Эта миссия служит данью уважения инновациям и творчеству геймеров во всем мире, а также направлена ​​на тестирование и квалификацию новой технологии 3D-печати, которая может быть использована для будущих компонентов космических кораблей", — пишет Rocket Lab.

Естественно запуск будут транслировать, и за каждого зрителя, который посмотрит стрим или запись в течение 24 часов, Гейб пожертвует один доллар в Детское отделение интенсивной терапии.

Но почему в космос запускают именно гнома? Все дел в том, что в игре присутствует достижение "Little Rocket Man", которое можно получить, запустив садового гнома Хомпски в космос. Для этого необходимо найти самого гнома в начале прохождения, дотащить его до конца игры и закинуть в отсек ракеты.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve назвала дату выхода игры Half-Life: Alyx.

 


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Источник: https://gagadget.com/games/66065-kak-tebe-takoe-ilon-mask-glava-valve-gejb-nyuell-zapustit-vkosmos-sadovogo-gnoma-izhalf-life-2/
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