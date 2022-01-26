Неуправляемая ракета SpaceX на курсе столкновения с Луной: сообщили приблизительную дату удара

Эксперты говорят, что ракета SpaceX двигается по курсу столкновения с Луной, проведя почти семь лет в космосе. Об этом сообщает The Guardian.

Космические наблюдатели полагают, что ракета Falcon 9 может вскоре врезаться в Луну - The Guardian

Ускоритель был первоначально запущен из Флориды в феврале 2015 в рамках межпланетной миссии для отправки спутника космической погоды в путешествие на миллион миль.

Но после завершения длительного сжигания своих двигателей и отправки климатической обсерватории NOAA в так называемую точку Лагранжа вторая ракета стала заброшенной.

На этом этапе ракета была достаточно высоко, и ей не хватало топлива, чтобы вернуться в атмосферу Земли, но также "не хватало энергии во избежание гравитации системы Земля-Луна", пояснил метеоролог Эрик Бергер в недавней публикации на Ars Technica.

"Таким образом, с февраля 2015 ракета двигалась несколько хаотической орбитой", – добавил Бергер.

Космические наблюдатели считают, что ракета имеет курс на пересечение с Луной со скоростью около 2,58 км/с в течение нескольких недель.

Билл Грей, пишущий программное обеспечение для отслеживания близкоземных объектов, астероидов, малых планет и комет, сказал, что верхняя степень Falcon 9, скорее всего, 4 марта упадет на противоположную сторону Луны, близ экватора.

В недавнем блоге аналитик сказал, что объект "совершил близкий облет Луны 5 января", но будет иметь "определенное влияние 4 марта".

"Это первый непреднамеренный случай [космического мусора, попадающего на Луну], о котором мне известно", – добавил Грей.

Точное место, в которое ударит ракета, остается непонятным из-за непредсказуемого воздействия "толкающего" ракету солнечного света и "неопределенности в измерении периодов вращения", что может несколько изменить ее орбиту.

Что касается того, можно ли наблюдать столкновение с Земли, Грей говорит, что оно, вероятно, останется незамеченным.

Энтузиасты космоса считают, что воздействие может предоставить ценные данные. Бергер считает, что это событие позволит наблюдать за подземным материалом, выброшенным в результате удара ракеты.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться.

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