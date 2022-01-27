Неуправляемая ракета SpaceX летит на Луну

Ракета Falcon 9, которая с 2015 года в космосе и двигается по хаотической орбите, превратилась в 4 тонны космического мусора и летит прямо на Луну со скоростью примерно 2,58 км/с. Об этом сообщает The Guardian. По словам метеоролога Эрика Бергера, ракета имела недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу Земли, но также не имела сил, чтобы преодолеть гравитацию системы Земля-Луна. Поэтому уже 7 лет с 2015 года второй уровень ракеты-носителя Falcon 9 летает в космосе по хаотической орбите.

Луна - фото из открытых источников

Эксперт, создающий программное обеспечение для отслеживания околоземных объектов, астероидов, малых планет и комет Билл Грей заявил, что разгонный блок Falcon 9, скорее всего, врежется в дальнюю от Земли сторону Луны 4 марта 2022 года. “Это первый непреднамеренный случай (падение космического мусора на Луну – ред), о котором мне известно. Эти непредсказуемые эффекты очень малы. Но они будут скапливаться с этого момента до 4 марта”, – добавил Грей.

Точное место падения ракеты остается непонятным из-за непредсказуемого эффекта солнечного света, создающего давление на ракету, и "неоднозначности в измерении периодов вращения", что может изменить ее орбиту.

Напомним, бывший сотрудник компании SpaceX рассказал о том, кто может стоять за созданием известной криптовалюты. Как пишет СМИ, Сахил Гупта руководитель компании spase.io, занимающейся разработкой ПО, ранее работал в таких компаниях SpaceX и Tesla. Он рассказал о возможном создателе криптовалюты Bitcoin. В материале указывается, что по словам предпринимателя, Илон Маск — это и есть Сатоси Накамото (человек, создавший Bitcoin).

Гупта заявил, что в течение четырех лет не мог рассказать о случившемся из-за ряда причин, однако сейчас для этого подходящее время. Сообщается, что в 2017 году Сахил Гупта якобы созвонился с представителем Илона Маска по поводу работы. Тогда его выслушали и сказали, что ему лучше основать собственную компанию. В конце разговора Гупта спросил: "Эй, ведь — Илон это и есть Сатоси?", на что последовало длительное молчание и ответ: "Ну, что я могу сказать?". После этого разговор был окончен.

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