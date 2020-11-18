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Главная Новости IT космос Неудачный запуск ракеты обернулся потерей двух спутников
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Неудачный запуск ракеты обернулся потерей двух спутников

Потерпевшая крушение ракета принадлежала европейской компании Arianespace

сегодня, 18:39
Автор:

Павел Зинченко

Поздно вечером в понедельник европейская ракета с двумя спутниками вышла из строя во время полета, что привело к потере груза на борту. Это был второй серьезный отказ ракеты данного типа за последние два года.

Неудачный запуск ракеты обернулся потерей двух спутников

Ракета разбилась вместе с двумя спутниками

Ракета Vega, которая потерпела неудачу — одна из основных ракет, разработанных европейским поставщиком космических летательных аппаратов Arianespace. Аппарат взлетел в понедельник вечером с главного космодрома Европы во Французской Гвиане. На борту ракеты находился испанский спутник для съемки Земли под названием SEOSat-Ingenio, который должен был эксплуатироваться Европейским космическим агентством, и французский спутник для получения изображений под названием TARANIS.

Примерно через восемь минут полета загорелся двигатель разгонного блока Vega. Сразу после этого ракета начала отклоняться от курса, и ее высота стала падать. Заметив отклонение, Arianespace попыталась установить связь с ракетой, но в конечном итоге не смогла этого сделать, что указывало на то, что Vega сошла с орбиты. В результате оба спутника на борту ракеты были уничтожены. Изучив все данные, компания пришла к выводу, что возникла проблема с системой, активирующей двигатель верхней ступени.

Это второй крупный сбой ракеты Vega за последние два года. В июле 2019 года ракета Vega потеряла спутник для вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов из-за структурного отказа, машина развалилась в полете. Arianespace вернула ракету Vega в полет только в сентябре этого года, запустив на орбиту 53 небольших спутника.

Как сообщало издание "Комментарии", ураган помешал запуску разведывательного спутника США.


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Источник: https://www.space.com/vega-rocket-launch-anomaly-november-2020
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