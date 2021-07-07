Неизвестный объект приближается к МКС: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ожидает, что завтра, 8 июля, Международная космическая станция сблизится с неизвестным объектом. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Неизвестный объект приближается к МКС. Фото из открытых источников

Как стало известно, по данным американского ведомство объект приблизится к МКС на расстояние 4,8 километра, а вероятность столкновения с ним оценивается в 1.28Е-05.

По оценкам российских специалистов минимальное расстояние составит 4,6 километра, а вероятность столкновения оценивается в – 3.12Е-11. Данный объект глава российской корпорации называет "космическим мусором" и не разделяет опасение американцев по поводу угрозы столкновения. По его словам, оценка ученых из NASA является пороговой, после неё "наступает время нервничать".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космический мусор столкнулся с Международной космической станцией. Стало известно, что объект смог сделать пробоину в роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на станции. Специалисты не знают, когда именно могло пройти столкновение, повреждение увидели только после планового осмотра МКС. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американское ведомство NASA перенесло дату возвращения на Землю частного грузового космического корабля Dragon. Стала известная новая дата, а также причины для переноса. Известно, что данный аппарат должен доставить на нашу планету результаты исследований, который проводились на МКС. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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