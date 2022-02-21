NASA запечатлело столкновение сразу трех галактик (ФОТО)

Астрономы запечатлели одновременно несколько галактик. Фотография космического объекта была опубликована на официальной странице обсерватории Hubble в социальной сети Instagram.

Hubble. Фото: nasa.gov

Как рассказали астрономы, в 681 миллионе световых лет от Земли, в созвездии Рака, масса пыли и ярких вихрей звезд, изображенных на этом снимке, представляет собой тройное слияние галактик, известное как IC 2431. На этом снимке также запечатлено сочетание звездообразования и приливных волн. Искажения, вызванные гравитационными взаимодействиями внутри этого галактического трио.

Это изображение взято из серии наблюдений телескопа NASA/ESA Hubble, которые изучают загадочные галактики, выявленные в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo.

ESA/Hubble & NASA, W. Keel, Dark Energy Survey, Department of Energy, Fermilab, Dark Energy Survey Camera, (DECam), Cerro Tololo Inter-American Observatory, NoirLab/National Science Foundation/AURA, Sloan Digital Sky Survey; Acknowledgment: J. Schmidt



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский миллиардер показал космический корабль компании SpaceX со всех сторон. В настоящий момент он отсоединён от ракеты-носителя. Также в видеоролике можно наблюдать башню, которая будет помогать кораблям во время посадки и запусков.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA показали галактику, которая пережила космическое "ДТП": как она выгляди. По данным NASA, в настоящее время NGC 4490 и её соседка идут разными путями.

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