logo
Русский Українська

BTC/USD

39655.52

ETH/USD

2289.57

LTC/USD

137.51

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос NASA предупреждает о большом астероиде, который приближается к Земле
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA предупреждает о большом астероиде, который приближается к Земле

Он приблизится к нашей планете уже 31 июля

сегодня, 15:01
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о приближении к земле большого космического камня. Об этом сообщает издание Dayli Star.

NASA предупреждает о большом астероиде, который приближается к Земле

NASA предупреждает об астероиде. Фото из открытых источников

К земле на большой скорости движется астероид под названием 2019 YM6. Как стало известно, диаметр этого небесного тела составляет от 100 до 230 метров.

Он летит к нам на скорости 48 500 километров в час и максимально приблизится к нашей планете уже 31 июля. В момент максимального сближения между ним и Землей будет расстояние 6,87 миллиона километров. 

Для справки: это расстояние примерно 17 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. 

Специалисты ведомства отметили, что из-за его размера и расстояния, на котором он будет находиться в момент максимального сближения, космический камень не представляет угрозы для Земли. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что несколько дней назад мимо Земли пролетел большой астероид. В момент его максимального сближения с нашей планетой он находился на расстоянии 4,91 миллиона километров от нас. Сообщается, что данное небесное тело относится к классу "Аполлон". Он пролетел со скоростью 29,5 тысячи километров в час. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае собираются создать специальный флот, который должен будет защитить нашу планету в случае астероидной угрозы. Сообщается, что большое количество безъядерных ударных средств создадут на базе китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5". В Китае назвали сроки за которые они смогут создать данную систему. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/huge-asteroid-up-twice-size-24637631
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ