NASA предупреждает о большом астероиде, который приближается к Земле

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказало о приближении к земле большого космического камня. Об этом сообщает издание Dayli Star.

NASA предупреждает об астероиде. Фото из открытых источников

К земле на большой скорости движется астероид под названием 2019 YM6. Как стало известно, диаметр этого небесного тела составляет от 100 до 230 метров.

Он летит к нам на скорости 48 500 километров в час и максимально приблизится к нашей планете уже 31 июля. В момент максимального сближения между ним и Землей будет расстояние 6,87 миллиона километров.

Для справки: это расстояние примерно 17 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Специалисты ведомства отметили, что из-за его размера и расстояния, на котором он будет находиться в момент максимального сближения, космический камень не представляет угрозы для Земли.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что несколько дней назад мимо Земли пролетел большой астероид. В момент его максимального сближения с нашей планетой он находился на расстоянии 4,91 миллиона километров от нас. Сообщается, что данное небесное тело относится к классу "Аполлон". Он пролетел со скоростью 29,5 тысячи километров в час. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае собираются создать специальный флот, который должен будет защитить нашу планету в случае астероидной угрозы. Сообщается, что большое количество безъядерных ударных средств создадут на базе китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5". В Китае назвали сроки за которые они смогут создать данную систему. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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