NASA попытается сбить астероид с орбиты – первая пробная оборонная миссия

Исследователи NASA хотят изучить, как изменить орбиту астероида, чтобы в будущем, возможно, защитить планету. Об этом говорится в статье на портале Science.

Зонд DART для попадания в астероид - фото NASA/JOHNS HOPKINS APL

NASA планирует запустить в комическое пространство зонд, который в конце 2022 г. попытается сдвинуть с орбиты астероид. Проект называется Double Asteroid Redirection Test (DART) и не представляет опасности для человечества. Главная его цель – определить возможность отклонить потенциально опасные объекты от Земли.

Миссия стоит 325 млн долл. и начнется уже 24 ноября 2021 г. В это время роботизированное устройство DART взлетит на ракете SpaceX Falcon 9 с космодрома в Калифорнии.

NASA проанализировало несколько способов борьбы с астероидной угрозой: испарение лазером, изменение курса под влиянием гравитации крупного космического корабля, подрыв ядерной бомбы. Однако DARK испытает, как пишут, самый простой способ – ударить и столкнуть с орбиты.

После запуска зонд 10 месяцев будет изучать два космических объекта – Didymos, диаметром 780 м, и Dimorphos, диаметром 160 м. Ни один из них не представляет опасности для нашей планеты, на них будут просто проверять гипотезы исследователей.

Будут двигаться меньший объект – Диморфос. Аргументами в его пользу было то, что он связан с Дидимосом, как Луна связана с Землей. То есть, можно будет получить больше данных для анализа поведения этих объектов в космосе.

На скорости 6 км/с. DART попадет в Диморфос – это в десять раз быстрее, чем движение истребителя. После падения образуется, вероятно, воронка диаметром 10-20 метров.

Диморфос движется вокруг Дидимоса на определенной орбите со скоростью в полкилометра в час. Если миссия будет успешна, он вытолкнется на меньшую орбиту и будет двигаться с большей скоростью (или наоборот).

Результат попадания может быть разным, прогнозирует NASA. DARK может разорвать Диморфос на куски, но не изменить траекторию. Также он может едва "черкнуть" по поверхности. Или окажется, что Диморфос – гора щебня, которая просто разлетится в космосе.

NASA анализирует движение более 90% астероидов размером более одного километра. Ни один из них не угрожает Земле, утверждает агентство. Но нужно следить и за меньшими угрозами, говорит Елена Адамс, учёная из лаборатории прикладной физики. Астероид, размером с Диморфос, способен уничтожить весь Манхеттен.

Издание "Комментарии" ранее сообщало своим читателям о предыдущих достижениях NASA — полете дрона на Марсе. Больше об этом можно узнать по ссылке

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