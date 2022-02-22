NASA показало первые уникальные фото Венеры в видимом свете

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe создал уникальные фотографии Венеры в видимом свете. Операция по облету планеты состоялась еще в июле 2020 года, после чего ее повторили через год. Об этом сообщает NASA. Венера является третьим по яркости объектом в небе, окутанном густыми облаками. Хотя она похожа на Землю по размерам и расположению – долгое время было непонятно, как она выглядит. Ранее человечество имело инфракрасные изображения, сделанные еще в 1970-х годах, когда в атмосферу планеты проник корабль JAXA Akatsuki.

NASA (фото из открытых источников)

“Венера – третий по яркости объект в небе, но до сих пор нам мало что было известно о том, как выглядит ее поверхность, потому что она закрыта плотной атмосферой. Но теперь нам наконец-то удалось заглянуть в далекий мир”, – заявил автор исследования Брайан Вуд.

Третий облет планеты зонд Parker Solar совершил в 2020 году. Его разработали для того чтобы видеть слабые особенности атмосферы и ветра. Удивительно для ученых зонд также показал и поверхность Венеры. После этого агентство NASA отправило зонд в космическую операцию вокруг планеты в феврале 2021 года.

Напомним, астрономы запечатлели одновременно несколько галактик. Фотография космического объекта была опубликована на официальной странице обсерватории Hubble в социальной сети Instagram. Как рассказали астрономы, за 681 миллион световых лет от Земли в созвездии Рака масса пыли и ярких вихрей звезд, изображенных на этом снимке, представляет собой тройное слияние галактик, известное как IC 2431. На этом снимке также запечатлено сочетание звездообразования и приливных волн. Искажения вызваны гравитационными взаимодействиями внутри этого галактического трио. Это изображение взято из серии наблюдений телескопа NASA/ESA Hubble, которые изучают загадочные галактики, выявленные в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo.













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