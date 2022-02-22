logo

BTC/USD

36751.47

ETH/USD

2527.72

LTC/USD

102.03

USD/UAH

28.85

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос NASA показало первые уникальные фото Венеры в видимом свете
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA показало первые уникальные фото Венеры в видимом свете

Венера является третьим по яркости объектом в небе, окутанном густыми облаками

сегодня, 05:48
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe создал уникальные фотографии Венеры в видимом свете. Операция по облету планеты состоялась еще в июле 2020 года, после чего ее повторили через год. Об этом сообщает NASA. Венера является третьим по яркости объектом в небе, окутанном густыми облаками. Хотя она похожа на Землю по размерам и расположению – долгое время было непонятно, как она выглядит. Ранее человечество имело инфракрасные изображения, сделанные еще в 1970-х годах, когда в атмосферу планеты проник корабль JAXA Akatsuki.

NASA показало первые уникальные фото Венеры в видимом свете

NASA (фото из открытых источников)

“Венера – третий по яркости объект в небе, но до сих пор нам мало что было известно о том, как выглядит ее поверхность, потому что она закрыта плотной атмосферой. Но теперь нам наконец-то удалось заглянуть в далекий мир”, – заявил автор исследования Брайан Вуд.

Третий облет планеты зонд Parker Solar совершил в 2020 году. Его разработали для того чтобы видеть слабые особенности атмосферы и ветра. Удивительно для ученых зонд также показал и поверхность Венеры. После этого агентство NASA отправило зонд в космическую операцию вокруг планеты в феврале 2021 года.

Напомним, астрономы запечатлели одновременно несколько галактик. Фотография космического объекта была опубликована на официальной странице обсерватории Hubble в социальной сети Instagram. Как рассказали астрономы, за 681 миллион световых лет от Земли в созвездии Рака масса пыли и ярких вихрей звезд, изображенных на этом снимке, представляет собой тройное слияние галактик, известное как IC 2431. На этом снимке также запечатлено сочетание звездообразования и приливных волн. Искажения вызваны гравитационными взаимодействиями внутри этого галактического трио. Это изображение взято из серии наблюдений телескопа NASA/ESA Hubble, которые изучают загадочные галактики, выявленные в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo.






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/sun/parker-solar-probe-captures-its-first-images-of-venus-surface-in-visible-light-confirmed/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!