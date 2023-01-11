NASA показали 133 дня из жизни Солнца за один час (ВИДЕО)



















Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространстваpan (NASA) — независимое агентство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно президенту США — опубликовало на днях завораживающее видео на котором запечатлено 133 дня из жизни Солнца.





Видео специально "сжали" до одного часа, чтобы все желающие смогли проследить, какие именно процессы происходят день за днем на поверхности Солнца.





По сообщению издания Science Аlert, мы может наблюдать хаотичную поверхность Солнца, где большие петли плазмы изгибаются над звездой вдоль силовых линий магнитного поля. Интересно, иногда "всплески" плазмы вновь "соединяются" с Солнцем, а иногда мощными потоками выбрасываются в Космос.





Интересно, что ежедневно обсерватория NASA, расположенная на высоте 22 километров над Землей на геосинхронной орбите, производит около 70 изображений. Общий объем всех данных – около 1,5 терабайт.







Вошедшие в видео снимки сняты с разницей 108 секунд в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне.





Ранее "Комментарии" писали: Как звучит черная дыра: ученые "превратили" импульс в звук (ВИДЕО). Благодаря современным технологиям ученым удалось "превратить" электромагнитное излучение от черной дыры в полноценный "звук". Так, известно, что основная особенность любой черной дыры - это то, что из нее не могут вырываться свет и радиоизлучение. Однако, благодаря современному оборудованию, ученым удалось зафиксировать испускаемое окружающей материей электромагнитное излучение.

133 дня из жизни Солнца/ Иллюстрационное фото

Читайте также: "Столпы творения": телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятные снимки (ФОТО). На фотографии запечатлены сотни новорожденных звезд и именно такие кадры считаются поистине уникальными.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!