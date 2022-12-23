Как звучит черная дыра: ученые "превратили" импульс в звук (ВИДЕО)



















NASA зафиксировало электромагнитное излучение из двойной звездной системы V404 Лебедя, которая состоит из огромной черной дыры и звезды спектрального класса G или K. Эти два объекта вращаются друг вокруг друга каждые 6 дней на достаточно близком расстоянии. Из-за этого звезда деформируется от гравитации чёрной дыры и теряет в ней свою массу.

Черная дыра/ Фото из открытых источников

Так, известно, что основная особенность любой черной дыры — это то, что из нее не могут вырываться свет и радиоизлучение. Однако, благодаря современному оборудованию, ученым удалось зафиксировать испускаемое окружающей материей электромагнитное излучение.

После этого, излучение было переведено в звук, благодаря чему мы с вами можем "услышать", как именно звучит черная дыра.

Известно, что двойная звездная система V404 Лебедя, состоящая из чёрной дыры с массой около 12±3 масс Солнца и звезды спектрального класса G или K, находится на расстоянии около 7,8 тысяч световых лет от Земли. Огромная черная дыра "питается" энергией близлежащей звезды и постоянно поглощает ее массу. В результате этого и происходят всплески электромагнитного излучения, которые и удалось зафиксировать ученым, а затем превратить их в "звук".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в конце ноября на Землю упал яркий метеорит. Небесное тело пронеслось в ночном небе Канады и упало в районе Ниагарского водопада. Завораживающие кадры падения метеорита удалось зафиксировать камерам наружного видеонаблюдения.



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