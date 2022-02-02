На орбите Земли обнаружен астероид: ученые сообщили, представляет ли он опасность

Астероид, обнаруженный на орбите Земли, имеет ширину примерно три четверти мили (1,2 км) и может оставаться рядом с нашей планетой еще не менее 4000 лет, не представляя опасности. Об этом сообщает Reuters.

Астероид под названием 2020 XL5 - Reuters

Используя наблюдения по телескопам в Чили, Аризоне и на Канарских островах, исследователи предоставили наиболее полное описание астероида под названием 2020 XL5 и впервые обнаружено два года назад. Они подтвердили, что это один из двух так называемых троянских астероидов, путешествующих вместе с Землей.

Троянские астероиды могут быть блуждающими в Солнечной системе или оставшимся материалом от формирования их родной планеты. Они попадают в ловушку планетарного гравитационного захвата и впоследствии вращаются вокруг Солнца по тому же пути, что и эта планета.

По словам ученого-планетолога Тони Сантана-Роса из Университета Аликанте и Института космических наук Университета Барселоны в Испании, этот астероид, похоже, является так называемым астероидом C-типа – одним из самых распространенных видов в Солнечной системе. Они темного цвета и содержат много углерода вместе с горными породами и минералами.

"2020 XL5 не представляет угрозы для Земли. Мы ожидаем, что он останется на своей нынешней стабильной орбите по крайней мере в течение следующих 4000 лет", – сказал ученый-телескопист и соавтор исследования Сезар Брисеньо из NOIRLab Национального научного фонда США.

Его расположение колеблется от 56 миллионов миль (90 миллионов км) до 168 миллионов миль (270 миллионов км) от Земли.

Астероид занимает одну из пяти так называемых точек Лагранжа – положений в пространстве, где объекты, как правило, остаются на месте. Эти пять мест обеспечивают стабильные орбиты благодаря конкурирующим гравитационным силам Земли и Солнца. Это находится в так называемой точке L4.

Единственный другой троянский астероид, который можно увидеть вокруг Земли, обнаруженный 12 лет назад, также в точке L4, и называется 2010 TK7, меньший и диаметром около четверти мили (400 метров). Считается, что он также был увлечен притяжением Земли.

2020 год XL5, впервые обнаруженный в декабре 2020 года с помощью телескопа на Гавайях, возможно, был захвачен гравитационным притяжением Земли где-то от 500 до 1000 лет назад, сказал Сантана-Росс.

Многочисленные троянские астероиды населяют нашу Солнечную систему, причем самая большая планета Юпитера, как известно, имеет почти 10 000, сказал Сантана-Росс. В октябре прошлого года NASA запустило космический корабль под названием Люси, чтобы их исследовать. Троянские астероиды также были найдены вокруг Нептуна (их 28), Марса (четыре), Урана (два) и Венеры (один).

Как сообщали ранее "Комментарии", в текущем месяце китайский орбитальный аппарат Марса Tianwen-1 поразил мир, указав, что он запустил на орбиту небольшую камеру, чтобы сделать "селфи" над Красной планетой.

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