На орбите Земли обнаружен астероид: ученые сообщили, представляет ли он опасность

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Карина Ожерельева
Астероид, обнаруженный на орбите Земли, имеет ширину примерно три четверти мили (1,2 км) и может оставаться рядом с нашей планетой еще не менее 4000 лет, не представляя опасности. Об этом сообщает Reuters.
Астероид под названием 2020 XL5 - Reuters
Используя наблюдения по телескопам в Чили, Аризоне и на Канарских островах, исследователи предоставили наиболее полное описание астероида под названием 2020 XL5 и впервые обнаружено два года назад. Они подтвердили, что это один из двух так называемых троянских астероидов, путешествующих вместе с Землей.
Троянские астероиды могут быть блуждающими в Солнечной системе или оставшимся материалом от формирования их родной планеты. Они попадают в ловушку планетарного гравитационного захвата и впоследствии вращаются вокруг Солнца по тому же пути, что и эта планета.
По словам ученого-планетолога Тони Сантана-Роса из Университета Аликанте и Института космических наук Университета Барселоны в Испании, этот астероид, похоже, является так называемым астероидом C-типа – одним из самых распространенных видов в Солнечной системе. Они темного цвета и содержат много углерода вместе с горными породами и минералами.
Его расположение колеблется от 56 миллионов миль (90 миллионов км) до 168 миллионов миль (270 миллионов км) от Земли.
Астероид занимает одну из пяти так называемых точек Лагранжа – положений в пространстве, где объекты, как правило, остаются на месте. Эти пять мест обеспечивают стабильные орбиты благодаря конкурирующим гравитационным силам Земли и Солнца. Это находится в так называемой точке L4.
Единственный другой троянский астероид, который можно увидеть вокруг Земли, обнаруженный 12 лет назад, также в точке L4, и называется 2010 TK7, меньший и диаметром около четверти мили (400 метров). Считается, что он также был увлечен притяжением Земли.
2020 год XL5, впервые обнаруженный в декабре 2020 года с помощью телескопа на Гавайях, возможно, был захвачен гравитационным притяжением Земли где-то от 500 до 1000 лет назад, сказал Сантана-Росс.
Многочисленные троянские астероиды населяют нашу Солнечную систему, причем самая большая планета Юпитера, как известно, имеет почти 10 000, сказал Сантана-Росс. В октябре прошлого года NASA запустило космический корабль под названием Люси, чтобы их исследовать. Троянские астероиды также были найдены вокруг Нептуна (их 28), Марса (четыре), Урана (два) и Венеры (один).
Как сообщали ранее "Комментарии", в текущем месяце китайский орбитальный аппарат Марса Tianwen-1 поразил мир, указав, что он запустил на орбиту небольшую камеру, чтобы сделать "селфи" над Красной планетой.
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