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На Марсе обнаружили дюны возрастом в миллиард лет

NASA опубликовала снимки древних марсианских дюн, которые могут пролить свет на климат Красной планеты

сегодня, 16:23
Автор:

Павел Зинченко

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал на Красной планете снимок дюн, которым до одного миллиарда лет. Открытие сохранившихся марсианских дюн дает новую информацию о климатических и геологических условиях Красной планеты. Об этом сообщает Time24 Story.

На Марсе обнаружили дюны возрастом в миллиард лет

NASA обнаружило древние марсианские дюны

Ученые объявили об открытии группы марсианских песчаных дюн возрастом в миллиард лет в регионе Валлес Маринер. Это редкое обнаружение привело команду к еще одному открытию: климат, атмосферное давление и эволюция ландшафта на Марсе оставались относительно стабильными на протяжении последних миллиардов лет. Исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research Planets.

Наблюдение за дюнами проводилось после картирования обширных отложений осадочных пород, которое показало четкие доказательства сохранившейся литификации и захоронения дюнных полей.

"Эти результаты информируют нас о том, что перенос, осаждение и литификация песка, вызванные ветром, имели место в недавней истории Марса. Они также показывают, насколько эволюция ландшафта там сильно отличается от земной", — комментирует ведущий автор исследования Мэтью Хойнацки.


В исследовании использовались данные, собранные с помощью приборов Mars Recognition Orbiter и Mars Odyssey, миссий, контролируемых Лабораторией реактивного движения американского космического агентства NASA.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобиль Илона Маска направился в сторону Марса.


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