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Электромобиль Илона Маска направился в сторону Марса

Илон Маск признал, что отправка электромобиля в космос была глупой идеей

сегодня, 13:44
Автор:

Павел Зинченко

Спорткар Илона Маска Tesla Roadster, который ранее был выведен на околосолнечную орбиту, уже развернулся в сторону Марса. Об этом компания SpaceX  сообщила на своей официальной странице в Twitter, сообщает издание Tech Times.

Электромобиль Илона Маска направился в сторону Марса

Электромобиль Teska отправился в сторону Марса

Автомобиль впервые приблизился к Марсу в среду, 7 октября. В своем твите SpaceX сообщила, что Starman, манекен, который находится в автомобиле Tesla Roadster, находится на расстоянии менее 5 миллионов миль от Марса.

В феврале 2018 года манекен в скафандре сидел за рулем Tesla Roadster во время первого полета SpaceX Falcon Heavy. Автомобиль принадлежит генеральному директору Tesla Илону Маску, который признал, что включение машины в полет ракеты было "отчасти глупым и забавным". Но важно то, что этот шаг помог вызвать интерес общественности к крупному проекту.

Электромобиль может приблизиться к Земле через 100 лет, а также предполагается, что в будущем он может столкнуться с любой другой планетой. Однако ученые пока не могут предсказать, с какой планетой такое может случиться. Основываясь на серии компьютерных симуляций, которые позволили представить путешествие Starman через 3 миллиона лет, ученые предположили, что он может врезаться в Венеру, Марс и даже в Солнце.

Исследователи полагают, что Tesla Roadster не будет опасен для людей, если он направится в сторону Земли, поскольку электромобиль будет полностью сожжен в воздухе еще до того, как достигнет земной поверхности.

Как сообщало издание "Комментарии", японский зонд исследует Марс с помощью сверхмощных камер.


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