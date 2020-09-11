Японский зонд исследует Марс с помощью сверхмощных камер

Японские агентства NHK и Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) объявили, что японский космический корабль, который исследует Марс и его спутники, будет оснащен камерой сверхвысокой четкости и будет снимать со сверхвысокой четкостью, например, 8K. Об этом сообщает издание Tellerreport.



Космический корабль JAXA MMX будет запущен в 2024 финансовом году и будет использоваться для наблюдений возле Марса и для посадки на спутник Марса Фобос для сбора поверхностного песка и его доставки на Землю.

NHK и JAXA объявили, что они будут сотрудничать друг с другом, чтобы установить на этот космический корабль специальные камеры 8K и 4K Super Hi-Vision, оснащенные средствами радиационной защиты для съемки. Камеры 8K и 4K будут прикреплены к нижней и боковым сторонам космического корабля, чтобы делать снимки Марса сверху, а также делать снимки пейзажей, наблюдаемых при приземлении на Фобос.

Планируется передать часть отснятого изображения на Землю и реконструировать его в фильм. На сегодняшний день NHK установила камеру высокого разрешения на лунный зонд KAGUYA, а также сделала снимки Вселенной в высоком разрешении с помощью камеры 4K с Международной космической станции.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск рассказал о строительстве города в космосе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!