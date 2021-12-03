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Международную космическую станцию атаковал американский мусор

Международная космическая станция отклонилась, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

сегодня, 16:05
Автор:

Карина Ожерельева
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Международная космическая станция в пятницу, 3 декабря, выполнила маневр, чтобы временно отойти от обломка американской ракеты-носителя – объявил глава российского космического агентства. Об этом сообщает Reuters.

Международную космическую станцию атаковал американский мусор

Международная космическая станция - NASA/Роскосмос

Возглавляющий Роскосмос Дмитрий Рогозин сказал, что орбита станции упала на 310 метров (339 ярдов) менее чем на три минуты, чтобы избежать близкого столкновения с обломком американской ракеты-носителя, отправленной в космос в 1994 году.

Рогозин добавил, что этот маневр не повлияет на запланированный на 8 декабря запуск ракеты "Союз МС-20" по космодрому Байконур в Казахстане и ее стыковку в МКС.

Космический мусор состоит из выброшенных ракет-носителей или частей космического корабля, плавающих в космосе и рискующих столкнуться со спутниками или Международной космической станцией.

Космический мусор заставил NASA во вторник, 30 ноября, отложить выход в открытый космос для замены неисправной антенны на МКС.

Американские официальные лица также заявили в прошлом месяце, что испытание противоспутниковой ракеты, проведенное Россией, образовало поле мусора на низкой орбите Земли, которое угрожает МКС и будет создавать опасность для космической деятельности в течение многих лет.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые обнаружили в космосе новый тип двойной звезды. Этот объект получил обозначение ELM. Особенностью небесного тела является то, что из-за малой массы, оно могло образоваться только к началу Вселенной или с помощью другого светила.

Сообщается, что эту звезду исследователи искали полвека. Новый объект смог найти докторант Карим Эль-Бадри. Ученый обнаружил ELM с помощью оборудования обсерватории "Лик", находящегося в американском штате Калифорния.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/international-space-station-swerves-dodge-space-junk-2021-12-03/
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