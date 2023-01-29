Медведь из Марса. NASA опубликовало удивительное фото

В сеть попало изображение медведя на Красной планете. Фото было сделано с помощью телескопа HiRISE, принадлежащего NASA. Фото сразу вызвало множество теорий, однако космическое агентство их опровергло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter HiRISE : Beautiful Mars (NASA).

оверхность Марса. Фото из открытых источников

Марсоходы и космические зонды постоянно фотографируют поверхность Марса, чем помогают нам понять, как выглядит Красная планета на самом деле. Однако на этот раз очередное фото вызвало резонанс в сети, ведь на картинке можно увидеть морду медведя. Фотография была опубликована на странице телескопа HiRISE.

Фото привлекло внимание пользователей, начавших придумывать невероятные объяснения для медведя с Марса. Кто-то считает, что это произведение искусства, оставленное марсианами, тогда как другие назвали это сообщением от инопланетной цивилизации. Однако NASA опровергло следующие гипотезы.

"Глаза медведя – это два относительно небольших кратера. Нос – это холм с разрушенной V-образной структурой, которая может быть вызвана вулканической деятельностью. Округлый контур, образующий голову медведя, является подземным кратером, где некоторое время наблюдался процесс дробления пород", — отмечают NASA.

Просмотреть изображение медведя с Марса можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщали о необычном фото с поверхности Марса, на котором заметен световой меч. Этим мечом пользовались джедаи в серии фильмов "Звездные войны".

Также "Комментарии" писали о двигателе будущего, который прошел первые испытания NASA. С его помощью космическое агентство будет использовать меньшее количество топлива, а получать больше энергии для полетов.



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